國軍偵獲21架共機越海峽中線 殲轟-7、無人機北部現蹤

國防部今晚公布擾台共機數量，有21架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域，其中出現在北部的共機，除蘇愷30戰機外，還出現殲轟-7戰機與無人機，顯示共軍在北部空域加強對我施加軍事壓力。

國防部表示，今（6）日迄17時止，國軍偵獲共機46架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。而其中有21架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。

空軍司令部統計，今天逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域的共機，包括殲轟-7戰機1架次、彩虹-4無人機1架次、蘇愷-30戰機2架次、殲-11戰機4架次、殲-16戰機8架次、BZK-005無人偵察機1架次、運-8反潛機2架次、空警-500機1架次、無偵-7機1架次。合計21架次。

因應闖海峽中線和西南空域共機，空軍應派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。