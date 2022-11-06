國防部軍備局為「鐵騎專案」打筆仗 10月已完成首輛原型車

國防部軍備局今天表示，國防部「鐵騎專案」研發偵搜戰術輪車，是為滿足聯兵旅偵蒐任務需求；軍備局第209廠已依整體獲得規劃書，提前於10月28日完成首輛樣車。

立法院外交及國防委員會日前審議國軍112年度預算案，國軍研發105公厘輪型戰車的「獵豹專案」與四輪偵搜裝甲車的「鐵騎專案」受到關注。其中輪型戰車因高度過高，軍備局向立委提稱將以輪胎洩氣的方式降低8公分作解決方案，不為立委接受，全案被凍結500萬元。

此外，今有民眾投書媒體指出，現今國防部於2022年的解凍報告中指出「偵蒐戰術輪車」預計量產約300餘輛，遠低於美方JLTV的5萬餘輛，但量產單價相近，除了引擎需外購，其餘品項多可落實在地生產，概算自製率約89％左右，單價必然暴增；且關鍵零組件引擎已確定採用新一代悍馬車相同型號。

為此，國防部軍備局上午發出新聞稿表示，偵搜戰術輪車研發建案期程為110-113年，目的是為滿足聯兵旅偵蒐任務需求，並非用於汰換悍馬車。軍備局第209廠已依整體獲得規劃書提前於10月28日完成首輛樣車，進度並未延宕。

軍備局說，國軍偵搜戰術輪車、可抗7.62公厘機槍彈，價格與JLTV相當，且依陸軍「輕、巧、活、快」客製化設計，價格及功能、性能均較其它國家優異。偵搜戰術輪車除引擎及變速箱國內無能量外，餘全車設計與整合測試核心能量及89%產值均為國內製造，可帶動相關產業效益。

國防部表示，偵搜戰術輪車為國防自主重要成就，對於部分臆測說法混淆視聽，深表遺憾；將配合研製進度，詳細對外說明實況，以正視聽。