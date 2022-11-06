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海巡署確認 台船新建1千噸級彰化艦即日起成軍服役

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署長周美伍（右一）與台船董事長鄭文隆曾赴台船基隆廠親盯彰化艦進塢狀況。圖／台船提供
海巡署長周美伍（右一）與台船董事長鄭文隆曾赴台船基隆廠親盯彰化艦進塢狀況。圖／台船提供

台船承造海巡署千噸級的彰化艦原預定11月10日交艦，同日台中艦也將舉行下水儀式。海巡署上午確認彰化艦已接收成軍，但交艦儀式原預定由立法院內政委員會立委王美惠主持，但因立委當日另有要公，目前仍正協調儀式主持人，交艦儀式將因此另覓時間延後舉行。

海洋委員會海巡署艦隊分署委由台船建造6艘1000噸級巡防艦，首艘CG1001彰化艦將於11月10日上午假基隆廠舉行交船，另第2艘CG1002台中艦亦同日舉行下水。

海巡署為加強巡邏台灣海域保護漁民與更新老舊船艦，規劃籌建6艘1000噸級巡防艦由台船公司承攬，彰化艦民國108年12月31日開工、109年7月10日安放龍骨祈福儀式、110年9月9日下水典禮。台中艦110年2月3日開工、110年11月24日安放龍骨祈福儀式。

新造1000噸級巡防艦船身相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，在東北季風期間海象惡劣之海域執行護漁及查緝走私偷渡與非法抽砂等勤務，有效打擊越界作業的違法船隻，提升我國海域執法與護漁能量。

鑒於今年來基隆廠發生勞資抗爭事件、及數次工安事故，包含進塢坐墩失誤等狀況，錯誤連連，故於海巡船發生工安事件後，台船董事長鄭文隆即將原廠長調離主管職，以工程師身份，將功補過，並由總公司的副總經理周志明擔任廠長。善後工作告一段落後，將在此次董事會予以核派新任廠長，由主任施炎輝升任。

海巡署 彰化 護漁

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