影／海巡署「南援5號」操演 官洩太平島擴增造陸結構近距曝光

海巡署日前公布在南沙太平島實施「南援5號操演」影像，畫面首度「官洩」太平碼頭峻深工程現況，歐美衛星偵照關注島上填海造陸擴充島嶼面積的工程，近距曝光。

海巡署日前公布代名「南援5號」在太平島實施人道救援演練，官方畫面首度呈現太平碼頭浚深工程實況。

畫面可見碼頭泊靠有抽砂船，處處有水泥沉箱，一號碼頭上有水泥砂水攪拌裝備，怪手則分別在港內突堤與造陸工程上進行挖掘。

畫面呈現，工程中預定的港內「防湧閘門」、100噸艇的曳船道均尚未施作，而浚深所挖出的白砂，透過岸際的砂石攪拌設施，優先在碼頭左側施作造陸工程。畫面可見位在太平島跑道尾段的造陸區，填出的土地結構平整筆直，並堆置有穩定結構的水泥沉箱構造物，在衛星偵照中所見太平島跑道的延伸部，首度近距曝光。

官員認為，這屬於太平碼頭護岸的工程。