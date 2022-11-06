影／海巡署「南援5號」操演 官洩太平島擴增造陸結構近距曝光
海巡署日前公布在南沙太平島實施「南援5號操演」影像，畫面首度「官洩」太平碼頭峻深工程現況，歐美衛星偵照關注島上填海造陸擴充島嶼面積的工程，近距曝光。
海巡署日前公布代名「南援5號」在太平島實施人道救援演練，官方畫面首度呈現太平碼頭浚深工程實況。
畫面可見碼頭泊靠有抽砂船，處處有水泥沉箱，一號碼頭上有水泥砂水攪拌裝備，怪手則分別在港內突堤與造陸工程上進行挖掘。
畫面呈現，工程中預定的港內「防湧閘門」、100噸艇的曳船道均尚未施作，而浚深所挖出的白砂，透過岸際的砂石攪拌設施，優先在碼頭左側施作造陸工程。畫面可見位在太平島跑道尾段的造陸區，填出的土地結構平整筆直，並堆置有穩定結構的水泥沉箱構造物，在衛星偵照中所見太平島跑道的延伸部，首度近距曝光。
官員認為，這屬於太平碼頭護岸的工程。
政府於105年7月19日宣示打造太平島為人道救援、國際運補與科學研究基地決心，海巡署因此配合「籌建海巡艦艇發展計畫」，推動「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」，計畫自109年起共計4年，包含100噸級巡防艇避颱強化工程、4000噸級巡防艦港側航道浚深工程及碼頭附屬設施強化工程等工項。據悉全般工程可望於民國112年4月底完工。
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