海上野戰醫院！4千噸嘉義艦 將成我國南海人道救援助力

上個月（10月）28日，海洋委員會海巡署以代名「南援五號演訓」，在南沙太平島海域舉行人道救援演練。其中，配備野戰醫院同等級醫療設施及醫護人員的4000噸級「嘉義艦」也參與這次人道救援演練，演練過程令人印象深刻。不但能彰顯我國太平島周邊海域，搜救機制及醫療能量外，也能有效遂行國際人道救援任務。

海洋委員會海巡署表示，海巡署於2017年到2018年提出的「籌建海巡艦艇發展計畫」將建造141艘型艦艇。其中，規劃112億元台幣，建造4艘4000噸級的巡防救難艦，將成為我國海上的野戰醫院，能及時投入國際人道救援工作。

海巡署指出，4000噸級巡防救難艦，一艘造價28億元台幣，能承受10級強風、續航力超過 1萬海浬，目前已下水兩艘，包括嘉義艦及新竹艦，其餘2艘仍持續建造中。

海巡署說，4艘4000噸級的巡防救難艦，由台船公司承造，艙內除建置野戰醫院同等級醫療設施及醫護人員外，另規劃建置負壓隔離病房及醫療手術室，以因應、降低交叉感染風險。

另外，4000噸級巡防艦還建置直升機庫，可供海軍S-70C直升機依任務需要駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。平時可支援載運防疫物資前往鄰近國家，並及時投入國際人道救援工作。