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影／讓太平島成為人道救援中心 海巡將常態性演練
為使太平島成為人道救援中心與運補基地，海洋委員會海巡署10月28日，會同8個政府機關動員129人，在南沙太平島海域，實施代名「南援五號演訓」人道救援演練。藉以彰顯我國在太平島周邊海域，搜救機制及醫療能量，有效遂行國際人道救援任務。
海洋委員會海巡署表示，為貫徹政府「使太平島成為人道救援中心與運補基地」之南海政策，海巡署於2019年開始5月21日，首次以代名「南援四號演訓」在南沙太平島海域，實施一年一次常態性人道救援演練。之後受疫情影響停辦兩年，今年10月28日疫情趨緩，以代名「南援五號演訓」恢復太平島海域人道救援演練。
這次「南援五號演訓」海巡署會同國防部、交通部、海洋保育署、國家海洋研究院、國軍高雄總醫院、南沙醫院、東南沙分署、艦隊分署等8各政府機關，動員129人參與外，具有醫官、醫療艙間、負壓隔離病房等專業醫療設備的4000噸級「嘉義艦」也首次參與人道救援演練。
同時，海巡署艦艇分署還出動3艘艦艇、無人遙控飛行載具（UAV），輔以遙控式救生圈實施救助演練，並運用攔油索演練油汙阻絕擴散，藉以彰顯台灣在太平島周邊海域的搜救機制及醫療能量，有效遂行國際人道救援任務。
此次「南援五號演訓」演練項目，是模擬1艘我國籍工作，船載20名船員，於太平島海域實施港側浚深工程時，因機艙不明原因失火，造成多人受傷、跳海，導致有大量傷病患等待救援，整個演練過程逼真，展現各機關協調合作默契。
海巡署表示，南援演練係基於我國政府將太平島打造成國際人道救援基地之政策，且為海巡署定期執行之操演，並非因應南海情勢所執行的演練，望外界別有過多聯想。未來海巡署會持續常態性規劃辦理，南海人道救援演練之「南援演訓」，深化與周邊國家救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心與運補基地之角色與地位。
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