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台船自建「船佳堡」住宅今開工 平價售員工留人才

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台船今天上午在高雄市小港區舉行「船佳堡」住宅動工儀式。圖/台船提供
台船今天上午在高雄市小港區舉行「船佳堡」住宅動工儀式。圖/台船提供

台船今天上午在高雄市小港區舉行「船佳堡」住宅動工儀式，建案規畫地下三層、地上十五層的住宅，將平價提供台船員工採購，希望藉此留住人才。

台船表示，台船董事長鄭文隆為照顧集團員工，委由台船旗下百分之百持股子公司-台船防蝕科技(股)公司，於高雄市小港區興建住宅，將平價售予台船集團內部員工，藉此吸引人才留任。此案曾於今年10月19日獲得國家建築金質獎肯定。

台船指出，「船佳堡」規畫地下3層、地上15層，二房產品65戶，三房規畫65戶，四房26戶，住宅戶數共156戶，一樓三戶為一般事務所。而「船佳堡」結合集團內多項專業技術，例如台船執行船艦建造精工SOP、室內及外牆使用台船防蝕科技塗料技術運用、台船動力科技儲能及太陽能科技等。

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