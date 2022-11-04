台船自建「船佳堡」住宅今開工 平價售員工留人才

自從1916年以來，英國的Mack Defense公司生產的AC Model卡車就因為其優良的性能及耐操的特性，獲得英國士兵鬥牛犬的敬畏稱號，之後的百年一直專研此一領域，1955年Mack M123卡車成為美國陸軍選用的10噸重通用卡車，1978年Mack Model RM6866RS重型卡車獲選為澳大利亞陸軍通用卡車，並衍生出包括自卸卡車、人員運輸、運油車、拖曳車頭和障礙清除車等車型。

2022-11-03 12:03