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國軍首操特戰空運增援淡水河口 黑鷹直升機逞威
陸軍今天上午首度實施直升機搭載特戰兵力快速增援淡水河口的戰備科目，兩架UH-60M黑鷹直升機，在一架阿帕契AH-64E攻擊直升機戒護下，跨河降落關渡指揮部河防營區，官兵飛奔下機，配合駐地單位搶佔嵌制河面要點，過程逼真。
陸軍特戰指揮部特1營日前展開為期12天的「戰術任務訓練」，預定路程橫跨桃園、雙北、基隆，長達410公里，部隊昨晚行進至海軍陸戰隊所屬桃園龜山下湖西營區。
相較於去年特戰「戰術任務訓練」部隊是以行軍奔襲方式進入淡水營區模擬跨區增援，今年則是自下湖西營區搭UH-60M黑鷹直升機，直接進入淡水河口兩岸，包括八里端的挖子尾營區、淡水端的淡水營區。
航特部601空騎旅機群上午9時自桃園龍潭龍城營區升空，一度因應天候先降落關西，順延操演時程，但隨後就升空在龜山下湖西營區凌空，降落後搭載特戰士兵跨越林口台地飛抵關渡指揮部裝騎部隊駐防的淡水營區，模擬增援，關指部的戰甲車、迫砲部隊也岀動模擬嵌制河面。
由於淡水河口是戰時敵軍進入台北市的主要路徑，加強此間防務，被視為有濃厚強化中樞「反斬首」的意味。
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