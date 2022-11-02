清泉崗抗炸機堡 國際首座針對東風導彈採3300磅抗炸力

空軍預計在清泉崗機場興建36座抗炸機堡，但至今始終無法順利發包，立委上午披露這批機堡將是全世界第一個採用3300磅抗炸力的工法。空軍參謀長黃志偉表示，機堡抗炸力是針對反制中共東風系統導彈1500磅的彈頭來設計，確認能在東風系列導彈攻擊下提供防護；全案已送公共工程委員會修訂招標內容，未否認可能因預算問題而使機堡施作數量有變，希望全案能在年底前發包。

立法院外交及國防委員會上午繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，針對台中清泉崗機場施作36座抗炸機堡，黃志偉表示，機堡的防護力設計，是找理工學院專家配合工程學者設計出來，最近曾再作一次評估，再尋求中科院設施工程處的專家學者評估一遍，確認可抵抗東風系列導彈的攻擊。

至於招標延遲，黃志偉說，因物價飆漲而流標，現在招標內容已作一部分修訂，送到行政院公共工程委員會審查，合併後再辦理招標。至於機堡的防護效果、工法、材料，近期都曾透過修綱修訂，確保可行，希望今年年底前順利發包。

國民黨立委馬文君質詢表示，修訂後能否維持原預定施作36座？黃志偉表示，數量確已修改，但還在公共工程委會審訂中；立委追問，「全世界有哪一個國家作3300磅」、「我們是全世界第一個這樣作？」黃志偉則說，是因應東風1500磅的彈頭來作設計。