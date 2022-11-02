海軍輕型巡防艦凍九千萬元過關 三Ｄ相位陣列雷達外購

海軍擬將原編列用於「鎮海專案」興建4500噸型艦預算，改轉用興建兩艘輕型巡防艦。海軍司令部參謀長蔣正國上午在立法院表示，我興建兩艘輕型巡防艦原型艦，全艦將採用中科院已完成測評符合海軍需求的裝備，另所需三D旋轉式相位陣列雷達需要國外輸出許可，預訂明年上半年取得。

立法院外交及國防委員會上午繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，經蔣正國說明後，輕型巡防艦全案兩百四十餘億元預算案，合計凍結9000萬元通過初審，撰寫書面報告經同意後解凍。

面對朝野質疑此案直接轉用的程序是否合規定，蔣正國表示，海軍是依據國軍投資建案規定條文作修訂，「修訂整規書也是一種方式」，國防部開完審查會後，再報到行政院核備，符合行政程序。他說，另起新案也是一種方式，先納入國軍戰力規畫、五年兵整，再從作需一路開始，建案時程需要兩年。因此採取修整規書管道。

針對兩艘原型艦新艦能否如期如質完成？蔣正國說，針對船廠認為此案興建有期程不足的疑慮，其實已留裕量，海軍本月會再召開廠商說明會，調整建造期程，降低船廠延遲交艦的風險。他說，國內載台建造能量沒有問題。

蔣正國說，此案其實最大問題是武器裝備獲得，目前輕型巡防艦採用的武器裝備，中科院已完成測評，符合海軍作戰需求，其他裝備則使用國際市場成熟的裝備，都可獲得。目前唯一還沒獲得輸出許可的，是三D旋轉式相位陣列雷達，但預計明年上半年可獲得。

他證實，共軍在台海兩側固定派遣艦艇，增加在我海域巡弋艦艇的數量，而因應灰色地帶衝突，我方每天要派遣偵巡、監控的艦艇相對增加，均由海軍主作戰艦擔任，消耗成本過大。

蔣正國說，在台海天候不佳時，共軍確曾派遣052D或C型等5000、6000噸級的大型艦艇，其實「各型的船都有」，但主要在我周遭海域負責巡弋，不是大型作戰艦。而我方以2000噸級艦監控共軍大型如052D這種7500噸級艦艇，主要是考量我艦的耐波力。他說，8月共軍052D型大型艦確實也來，我方也是以4000餘噸的康定級、成功級艦應對。

蔣正國進一步表示，最常出現在我海域周遭的共艦，如056A的江島級艦員是70餘人，053H江衛二型是167人，即便是054A江開改人數也僅180人，我方主作戰艦如基隆級艦為360人、濟陽級260人，成功級、康定級則為200人，人力成本的消耗不成比例；而艦艇噸位大，油耗成本就高，基隆級與成功級艦都是燃氣鍋輪機，油耗相對高，考量灰色地帶為常態，輕巡艦包括量產艦，未來將是監控共艦主要兵力；希望汰換服役50年、後勤維保成本高的鍋爐汽機船濟陽級艦。

蔣正國說，海軍輕型巡防艦戰時可增加水面作戰艦的戰力，未來除配備中程防空飛彈外，另有增程型超音速反艦飛彈，以延伸打擊範圍，可增加敵人用兵的困難度。