快訊

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

閃爆！甜蜜升格醫師娘 鄭家純新婚夫妻照片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

役期延長訓練完整 才能防備中共侵台

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
黎明文化董事長、退役中將黃國明1日分享對於台海戰略與役期的看法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
黎明文化董事長、退役中將黃國明1日分享對於台海戰略與役期的看法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「完整的軍事訓練至少需要1年2個月，我們應把握時間加緊訓練，才能避免中共侵台！」退役中將黃國明1日在淡江戰略論壇發表專題演講指出，春秋時代有在列強中生存的韓國，伊拉克入侵科威特失敗，都凸顯大國攻擊小國並不容易；但小國也要有足夠實力，因此他建議政府延長役期，調整動員方式，提升民眾禦敵意識，防止中共侵台。

備戰才有避戰本錢

此論壇由淡江戰略所所長翁明賢主持。黃國明表示，古代楚莊王就有說，戰爭不是為了宣揚武功，而是為了避免強暴力量入侵，「止」、「戈」兩字才是「武」的意涵，積極備戰才有避戰的本錢，全力避戰才有備戰的時間。他以春秋韓國、俄烏戰爭為例說，大國入侵小國不見得有利。

「即使諾曼第登陸成功，是因為有先放假消息！」黃國明指出，登陸要成功需要將防守方的兵力下降到50%以下，但通常守方在灘頭附近會有機甲部隊待命，用來殲滅登陸兵力，諾曼地登陸是因為放假消息+傘兵破壞橋才比較順利，不然登陸或入侵都不容易。

延長役期做完善訓練

他假設台灣受共軍攻擊的狀況，光是陸軍就需要37.3萬人次，另外他也說，光是基本+專業訓練，還有夜戰、城鎮、射擊、兵科基地訓練等項目，完整的役期需要1年2個月，他認為延長役期是有好處的，「南韓、新加坡、以色列的經濟發展程度高，但役期都比台灣長。」

但黃國明也說，不要期待美國會派兵來台，因為「六項保證」沒有像烏克蘭的「布達佩斯安全保障備忘錄」，明文保障烏克蘭若受核武侵略，美國必須援助。因此，台灣需要改變武器的設置，並讓共軍認為入侵台灣的成本太高，才是確保和平之道。他認為，國防部對美採購「海馬斯」飛彈系統（登陸前打擊）與M1A2戰車（登陸後打擊）都能讓共軍減少侵台的動機。

爭取時間訓練最重要

黃國明綜合分析表示，根據中國國家主席習近平在20大的講話，還有美國的戰略報告，他判斷美、中還是希望維持不開戰的現狀，因此中共的軍事演習頻率會上升，但短期內應該不會攻台，國軍可以在共軍大規模演習時跟著演習，讓共軍知道國軍有所準備，並且延長役期、更改訓練方式。他認為，過去長官總說人員、裝備、訓練最重要，但其實「時間」是最重要的。

不過有現場觀眾質疑，台灣的場地不足，且當初役期減少到4個月難道沒有經過評估？該觀眾質疑役期延長的必要性，但李國明認為，可以仿效新加坡到海外訓練的模式，至於場地的問題，黃國明笑說，場地從過去到現在都不夠，不能作為藉口，且國難當頭，民眾也需要認知到演習的重要性。

【更多精采內容，詳見

共軍 演習 美國

延伸閱讀

李喜明主政安全智庫 批美8月共軍操演期間只顧裴洛西

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

兵役將延長 國防部長邱國正允諾調整義務役男薪資

兵役將延長 國防部長邱國正：我不選舉 沒有顧慮

相關新聞

清泉崗抗炸機堡 國際首座針對東風導彈採3300磅抗炸力

空軍預計在清泉崗機場興建36座抗炸機堡，但至今始終無法順利發包，立委上午披露這批機堡將是全世界第一個採用3300磅抗炸力...

影／展示新舊型急救包差異 國軍計畫明年投入5億餘元預算採購

國防部計畫明年投入5億餘元預算採購新型急救包，今天特別攜帶新、舊急救包到立法院供委員了解，陸軍參謀長章元勳表示，新式急救...

面對共軍 國防部長邱國正：加強地面防衛 戰鬥到底

針對兩岸軍事對峙情勢，國防部長邱國正今天在立法院表示，台灣從來不挑釁，主動權不在我方，但國軍會加強地面防衛，一定會戰鬥到...

我增購愛三增程彈發價書遲不交付？空軍：美行政審查中

我國執行採購愛三及提升愛二防空飛彈計畫告一段落後，有200億元節餘款項，美要求我方不繳回該筆款項，直接增購彈藥，傳為愛國...

部隊鍋 EP88｜國造軍用無人機 中科院研發vs.國軍真實需求 能不能不將就？

陸軍的「魔眼」、海軍「鋭鳶」，加上空軍採購的「死神」MQ-9B，能「察打一體」，才是符合未來需求的無人機。 軍用無人機，到底是國造強還是進口優？會不會等到合適的無人機用上手了，「反制無人機」的技術反而更強？ 國造無人機受限於基礎科技，測試量體重又不夠大，銷量再被地緣政治侷限，這樣的宿命能不能因為「無人機國家隊」而解套？

海軍輕型巡防艦凍九千萬元過關 三Ｄ相位陣列雷達外購

海軍擬將原編列用於「鎮海專案」興建4500噸型艦預算，改轉用興建兩艘輕型巡防艦。海軍司令部參謀長蔣正國上午在立法院表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。