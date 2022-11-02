役期延長訓練完整 才能防備中共侵台

「完整的軍事訓練至少需要1年2個月，我們應把握時間加緊訓練，才能避免中共侵台！」退役中將黃國明1日在淡江戰略論壇發表專題演講指出，春秋時代有在列強中生存的韓國，伊拉克入侵科威特失敗，都凸顯大國攻擊小國並不容易；但小國也要有足夠實力，因此他建議政府延長役期，調整動員方式，提升民眾禦敵意識，防止中共侵台。

備戰才有避戰本錢

此論壇由淡江戰略所所長翁明賢主持。黃國明表示，古代楚莊王就有說，戰爭不是為了宣揚武功，而是為了避免強暴力量入侵，「止」、「戈」兩字才是「武」的意涵，積極備戰才有避戰的本錢，全力避戰才有備戰的時間。他以春秋韓國、俄烏戰爭為例說，大國入侵小國不見得有利。

「即使諾曼第登陸成功，是因為有先放假消息！」黃國明指出，登陸要成功需要將防守方的兵力下降到50%以下，但通常守方在灘頭附近會有機甲部隊待命，用來殲滅登陸兵力，諾曼地登陸是因為放假消息+傘兵破壞橋才比較順利，不然登陸或入侵都不容易。

延長役期做完善訓練

他假設台灣受共軍攻擊的狀況，光是陸軍就需要37.3萬人次，另外他也說，光是基本+專業訓練，還有夜戰、城鎮、射擊、兵科基地訓練等項目，完整的役期需要1年2個月，他認為延長役期是有好處的，「南韓、新加坡、以色列的經濟發展程度高，但役期都比台灣長。」

但黃國明也說，不要期待美國會派兵來台，因為「六項保證」沒有像烏克蘭的「布達佩斯安全保障備忘錄」，明文保障烏克蘭若受核武侵略，美國必須援助。因此，台灣需要改變武器的設置，並讓共軍認為入侵台灣的成本太高，才是確保和平之道。他認為，國防部對美採購「海馬斯」飛彈系統（登陸前打擊）與M1A2戰車（登陸後打擊）都能讓共軍減少侵台的動機。

爭取時間訓練最重要

黃國明綜合分析表示，根據中國國家主席習近平在20大的講話，還有美國的戰略報告，他判斷美、中還是希望維持不開戰的現狀，因此中共的軍事演習頻率會上升，但短期內應該不會攻台，國軍可以在共軍大規模演習時跟著演習，讓共軍知道國軍有所準備，並且延長役期、更改訓練方式。他認為，過去長官總說人員、裝備、訓練最重要，但其實「時間」是最重要的。

不過有現場觀眾質疑，台灣的場地不足，且當初役期減少到4個月難道沒有經過評估？該觀眾質疑役期延長的必要性，但李國明認為，可以仿效新加坡到海外訓練的模式，至於場地的問題，黃國明笑說，場地從過去到現在都不夠，不能作為藉口，且國難當頭，民眾也需要認知到演習的重要性。

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