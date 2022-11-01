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第四至六艘沱江級艦建造案將啟動 監造專業服務案決標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍沱江級艦。記者洪哲政／攝影
海軍沱江級艦。記者洪哲政／攝影

海軍曾宣示將於2023年前完成6艘沱江級巡邏艦，以提升國軍整體防衛作戰能力。國防部今日公布「高效能艦艇後續四至六艘監造專業服務」案決標，由位於新北市淡水的財團法人船舶暨海洋產業研發中心得標，履約時間為即日起至113年12月31日。

立法院通過近2400億元台幣的「海空戰力提升計畫採購特別條例」預算案，其中「海軍高效能艦艇」項下，預計在2026年前完成全部12艘沱江級巡邏艦的生產。第一批及第二批的單艦籌獲平均成本，約64.34億元及75.63億元，計畫經費分別為314億5220萬8千元及378億1818萬1千元。

海軍曾宣示將於2023年前完成6艘沱江級巡邏艦，以提升國軍整體防衛作戰能力，除原型艦為600噸級外，後續艦均是750噸級的精進型艦。而「高效能艦艇後續四至六艘監造專業服務」編列3億2000萬元預算，採限制招標，國防部今透過招標網站公布由財團法人船舶暨海洋產業研發中心得標。

海軍 國防部

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