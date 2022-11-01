我對美續購「聯合戰力發展評估案」？立委凍預算求說明

國防部109年曾以軍購方式，對美國防部採購「華美國防部共同評估合作案」，付費由美軍派軍文員來台評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。國防部112年預算案同樣編列將執行「聯合戰力發展評估案」，立委質疑是否為前案後續，因此凍結預算求國防部說明。

對109年的「華美國防部共同評估合作案」，國防部整評司曾在立法院公開答詢表示，全案主要是針對具實戰經驗美軍，以美軍實戰角度來評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。

立法院外交及國防委員會本周正在審議國防部112年度預算案，國民黨立委馬文君提案指出，「國防部於國防政策規劃與督導」業務計畫項下的「整合評估」分支計畫，編列4939萬9000元，用於辦理國際安全論壇、戰略論壇、聯合戰力發展評估案、國外智庫派訓所需經費，經查整合評估室於109年度編列預算執行「華美國防部共同評估合作案」，現112年度所要執行「聯合戰力發展評估案」是否為「華美國防部共同合作評估案」的延續，經詢問國防部未說明其成效及必要性，預算是否覈實，不無疑義。

提案表示，因此針對國防部出第2目「國防政策規劃與督導」項下「整合評估」中「業務費」的「教育訓練費」預算編列4939萬9000元，凍結640萬元，經國防部向立法院外交及國防委員會提出專案報告後，始得動支。