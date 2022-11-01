我對美續購「聯合戰力發展評估案」？立委凍預算求說明

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部109年曾以軍購方式，對美國防部採購「華美國防部共同評估合作案」，付費由美軍派軍文員來台評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。圖為示意。圖／軍聞社
國防部109年曾以軍購方式，對美國防部採購「華美國防部共同評估合作案」，付費由美軍派軍文員來台評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。圖為示意。圖／軍聞社

國防部109年曾以軍購方式，對美國防部採購「華美國防部共同評估合作案」，付費由美軍派軍文員來台評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。國防部112年預算案同樣編列將執行「聯合戰力發展評估案」，立委質疑是否為前案後續，因此凍結預算求國防部說明。

對109年的「華美國防部共同評估合作案」，國防部整評司曾在立法院公開答詢表示，全案主要是針對具實戰經驗美軍，以美軍實戰角度來評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。

立法院外交及國防委員會本周正在審議國防部112年度預算案，國民黨立委馬文君提案指出，「國防部於國防政策規劃與督導」業務計畫項下的「整合評估」分支計畫，編列4939萬9000元，用於辦理國際安全論壇、戰略論壇、聯合戰力發展評估案、國外智庫派訓所需經費，經查整合評估室於109年度編列預算執行「華美國防部共同評估合作案」，現112年度所要執行「聯合戰力發展評估案」是否為「華美國防部共同合作評估案」的延續，經詢問國防部未說明其成效及必要性，預算是否覈實，不無疑義。

提案表示，因此針對國防部出第2目「國防政策規劃與督導」項下「整合評估」中「業務費」的「教育訓練費」預算編列4939萬9000元，凍結640萬元，經國防部向立法院外交及國防委員會提出專案報告後，始得動支。

國防部 美國 美軍

延伸閱讀

民眾COS憲兵參加安倍晉三銅像禮 立委提案凍結憲兵預算

海軍抽人接裝岸置魚叉飛彈 部隊運作混亂官兵沒假休

驗收美軍品未及詳查 國軍收下不良品損失兩千餘萬元

輕颱壓制共機？ 國防部今未公布台海周邊共機資訊

相關新聞

稱台灣絕對有勝算 邱國正：敵人沒登陸、把旗子插在各部會「就不算贏」

國民黨立委鄭麗文今天質詢，如果未來兩岸開戰，台灣要如何定義打勝仗？國防部長邱國正回應，只要敵人沒有登陸，或者把旗子插在台...

國防部：今日無共機逾越海峽中線及西南空域

國防部今天表示，今（1）日迄17時止，國軍偵獲共機8架次、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。今日共機無逾越海峽中線及...

第四至六艘沱江級艦建造案將啟動 監造專業服務案決標

海軍曾宣示將於2023年前完成6艘沱江級巡邏艦，以提升國軍整體防衛作戰能力。國防部今日公布「高效能艦艇後續四至六艘監造專...

抓住殲20 空軍機動雷達性能提升案預定本月底前須簽約

因應當面無人飛行載具及巡弋飛彈等低雷達截面積目標的威脅，空軍執行「TPS/FPS-117雷達性能提升案」，上（10）月方...

我對美續購「聯合戰力發展評估案」？立委凍預算求說明

國防部109年曾以軍購方式，對美國防部採購「華美國防部共同評估合作案」，付費由美軍派軍文員來台評估我國濱海決勝後的灘岸殲...

海軍抽人接裝岸置魚叉飛彈 部隊運作混亂官兵沒假休

海軍對美採購岸置魚叉飛彈，同時也擴編現役陸基雄三反艦飛彈等單位，傳第一階段就須擴編達四點五個大隊，但人力哪裡來？是否需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。