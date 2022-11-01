民眾COS憲兵參加安倍晉三銅像禮 立委提案凍結憲兵預算

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵指揮部。圖／取自ＧＯＯＧＬＥ　ＭＡＰ
憲兵指揮部。圖／取自ＧＯＯＧＬＥ　ＭＡＰ

月前有民眾穿著類似憲兵的制服，為高雄市設立日本前首相安倍晉三銅像從事禮賓協勤事務，影像曝光後引發討論，此事雖經澄清並非現役軍人，但仍「掃」到憲兵指揮部，立委據此提案凍結憲兵相關預算，要求國防部檢討退役官兵身著憲兵服制是否允當，並提出專案報告。

立法院外交及國防委員會本周正在審議國防部112年度預算案，國民黨立委游毓蘭等人提案指出，網傳「9月24日南部某後備憲兵、「竟然為了在高雄港立日本前首相安倍晉三銅像，高雄市政府竟然派出穿著憲兵軍常服的協勤禮賓隊，全程服侍」的訊息和照片。憲兵指揮部表示，網傳照片中是服兵役時曾擔任憲兵的民眾，在退伍後自發性組成相關的民間團體，受邀參加高雄紅毛港保安堂主辦的日本前首相安倍晉三銅像揭幕式。

立委提案表示，對於退役官兵身著憲兵服制，是否允當，或有依陸海空軍服制條例報請國防部核准，此節國防部應詳實檢討，以維官箴。因此針對防部所屬一參謀本部歲出第1目「軍事行政」項下「人事行政」中「業務費」預算編列9320萬1千元中，凍結500萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出專案報告後，始得動支。

憲兵 國防部 安倍晉三

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