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海軍抽人接裝岸置魚叉飛彈 部隊運作混亂官兵沒假休

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
魚叉岸防飛彈系統。 圖／Defense Media Agency
魚叉岸防飛彈系統。 圖／Defense Media Agency

海軍對美採購岸置魚叉飛彈，同時也擴編現役陸基雄三反艦飛彈等單位，傳第一階段就須擴編達四點五個大隊，但人力哪裡來？是否需要擴大召募兵力，卻始終未說清楚。有立委披露，海軍為接裝魚叉飛彈，是從現役飛彈部隊直接調撥人力從事，但人被抽調的單位業務無人承接，造成部隊運作混亂。

國防部曾宣稱，海軍採購魚叉岸置反艦飛彈系統是由「老舊低效兵力」及「不敷維護成本裝備」釋出人力來檢討支應編裝需求。

但立委提案指出，國軍至110年起採購魚叉反艦飛彈，並擴編相關飛彈部隊，但編制人員數未跟隨彈性調整，飛彈部隊人力現採移撥、調撥方式處理，使遭調用人力的部隊運作產生混亂，。

立法院外交及國防委員會本周正在審議國防部112年度預算案，民眾黨立委邱臣遠等人提案表示，接獲多起陳情，抽調人力導致原部隊業務量大增，官兵休假無法正常實施，極大程度損害志願役官兵權益，亦打擊官士兵在營士氣。

提案稱，考量人力正常發展及官士兵權益保障，因此提案凍結相關預算，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告，說明飛彈部隊擴編人力運用計畫及如何落實官兵正常休假權益後，始得動支。

飛彈 海軍 國防部

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