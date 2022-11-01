影／視察漢翔F-16維修成果 蔡英文：持續和民主夥伴合作

蔡英文總統今早參加漢翔公司舉行的「F-16維修中心成果發表會」，參觀國內廠商展出的具體成果與品項，她說，面對中國權威主義的擴張，台灣會持續與民主夥伴合作，捍衛共同信念與價值。我國11家廠商獲得空軍的適航認證，展現國內能量籌建漸漸完備，國家隊逐漸成形。

總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，會中11家廠商獲得空軍的適航認證，並由空軍司令上將劉任遠授證。

蔡英文致詞指出，國防自主從來都不是一條簡單的路，面對中國威權主義的擴張，台灣會持續和民主夥伴一起加強合作，捍衛共同的信念與價值。

蔡英文強調，我們越是作好準備，企圖清犯我們的人，冒進的機率就越小，我們越團結，台灣就越強壯越安全，今天已經邁出關鍵一步，請各位為強化台灣的國防戰力和韌性繼續加油。

蔡英文說，國防力量累積與韌性建構是台灣生存的必要工程，她上任後積極推動「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」政策，其中，建立國防航空產業供應鏈是重點推動項目之一，滿足戰機自主維修能量、縮短戰機維修時間成本，是縮短產業供應鏈的重要工作。

政府、民間2年前合作成立「F-16維修中心」的目標，維修中心也是美國F-16製造商洛克希德馬丁公司與漢翔公司共同推動成立的後勤公司，象徵台美雙方國防工業合作的成果。

蔡英文指出，這2年在維修中心，軍工廠與中科院已有超過百項F-16系統零件，可在台灣就地維修，改善戰機機隊系統零件長交期、高單價、高交期的問題。

蔡英文說，空軍作戰能力更加穩定，能確保台灣空域的安全，F-16系統零件維修工作，要取得技術移轉後的認證，將考驗各家廠商的專業能力。她也期許，打開國際軍、民航空市場的商機，提升台灣在航太供應鏈的地位。

漢翔公司表示，F-16維修中心自2020年8月成立以來，行政院沈榮津副院長親自督導F-16維修中心能量籌建的工作及掌握進度，在經濟部、國防部、空軍及各部會協助下，F-16維修中心主辦廠家漢翔公司偕同國內各廠家籌組國家隊，讓國內航空產業茁壯，進而成為供應鏈的一員。