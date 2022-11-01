快訊

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

李靚蕾揪閨密慶萬聖節 照片驚見許多大咖明星變臉

影／視察漢翔F-16維修成果 蔡英文：持續和民主夥伴合作

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，逐一聽導覽解說。記者林佩均／攝影
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，逐一聽導覽解說。記者林佩均／攝影

蔡英文總統今早參加漢翔公司舉行的「F-16維修中心成果發表會」，參觀國內廠商展出的具體成果與品項，她說，面對中國權威主義的擴張，台灣會持續與民主夥伴合作，捍衛共同信念與價值。我國11家廠商獲得空軍的適航認證，展現國內能量籌建漸漸完備，國家隊逐漸成形。

總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，會中11家廠商獲得空軍的適航認證，並由空軍司令上將劉任遠授證。

蔡英文致詞指出，國防自主從來都不是一條簡單的路，面對中國威權主義的擴張，台灣會持續和民主夥伴一起加強合作，捍衛共同的信念與價值。

蔡英文強調，我們越是作好準備，企圖清犯我們的人，冒進的機率就越小，我們越團結，台灣就越強壯越安全，今天已經邁出關鍵一步，請各位為強化台灣的國防戰力和韌性繼續加油。

蔡英文說，國防力量累積與韌性建構是台灣生存的必要工程，她上任後積極推動「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」政策，其中，建立國防航空產業供應鏈是重點推動項目之一，滿足戰機自主維修能量、縮短戰機維修時間成本，是縮短產業供應鏈的重要工作。

政府、民間2年前合作成立「F-16維修中心」的目標，維修中心也是美國F-16製造商洛克希德馬丁公司與漢翔公司共同推動成立的後勤公司，象徵台美雙方國防工業合作的成果。

蔡英文指出，這2年在維修中心，軍工廠與中科院已有超過百項F-16系統零件，可在台灣就地維修，改善戰機機隊系統零件長交期、高單價、高交期的問題。

蔡英文說，空軍作戰能力更加穩定，能確保台灣空域的安全，F-16系統零件維修工作，要取得技術移轉後的認證，將考驗各家廠商的專業能力。她也期許，打開國際軍、民航空市場的商機，提升台灣在航太供應鏈的地位。

漢翔公司表示，F-16維修中心自2020年8月成立以來，行政院沈榮津副院長親自督導F-16維修中心能量籌建的工作及掌握進度，在經濟部、國防部、空軍及各部會協助下，F-16維修中心主辦廠家漢翔公司偕同國內各廠家籌組國家隊，讓國內航空產業茁壯，進而成為供應鏈的一員。

漢翔公司指出，國機國造的「勇鷹號」高級教練機(提供部隊服役)，去年底交2架機，今年底預計再交8架機，希望進而推動新一代初級教練機(提供空軍官校學生作為訓練)，期盼國機國造的腳步不停止。

總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，會中11家廠商獲得空軍的適航認證，並由空軍司令上將劉任遠授證。記者林佩均／攝影
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，會中11家廠商獲得空軍的適航認證，並由空軍司令上將劉任遠授證。記者林佩均／攝影
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，逐一聽導覽解說。記者林佩均／攝影
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，逐一聽導覽解說。記者林佩均／攝影
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，會中11家廠商獲得空軍的適航認證，並由空軍司令上將劉任遠授證。記者林佩均／攝影
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，會中11家廠商獲得空軍的適航認證，並由空軍司令上將劉任遠授證。記者林佩均／攝影
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，逐一聽導覽解說。記者林佩均／攝影
總統蔡英文今早到漢翔公司參加「F-16維修中心成果發表會」，逐一聽導覽解說。記者林佩均／攝影

F-16 蔡英文 空軍

延伸閱讀

聯合報社論／「高端」背後，竟然是孔子的難題

陳雅琳辭華視台長 轉任主播、主持人

獨／鄭運鵬為台積電辯公投？ 潘忠政冷回：事後往臉上貼金

新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統送祝福

相關新聞

影／視察漢翔F-16維修成果 蔡英文：持續和民主夥伴合作

蔡英文總統今早參加漢翔公司舉行的「F-16維修中心成果發表會」，參觀國內廠商展出的具體成果與品項，她說，面對中國權威主義...

中共8月軍演我方事前已掌握 卻誤判認知作戰強度

台北政經學院和平與安全中心（CPAS）針對中共8月軍演，發表研究報告。外界最為關注者，莫過其認為這次軍演規模與強度之大，我方與美方先前均未能精準預判，尤其美方似只關心眾院議長裴洛西訪台行程安全，未認真對待解放軍的意圖與可能影響，喪失戰略主動的契機。

美售飛彈全未交 邱國正：明年補上

我向美國採購各式人攜式防空、反裝甲飛彈延遲交貨，國防部長邱國正昨天說其中有不可抗力因素。軍方將領則稱，標槍飛彈第一批可望...

輕颱壓制共機？ 國防部今未公布台海周邊共機資訊

國防部今天循例公布台海周邊共軍活動資訊，罕見未有任何共機在台海周邊空域活動的訊息。是否與位於鵝鑾鼻西南方海面的輕度颱風奈...

海軍：潛艦國造依合約 預計113年5月下水

朝野立委關注潛艦國造進度。海軍參謀長蔣正國今天說，按照合約期程，下水時間是113年5月，台船有意提早，但仍會以品質、安全...

中科院證實 陸軍開始接裝戰術型旋翼無人機

中科院今天在立法院外交及國防委員會證實，陸軍已順利開始接裝戰術型旋翼無人機，今年預定交裝28套，目前進度正常。而無人機已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。