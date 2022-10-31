快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中科院證實 陸軍開始接裝戰術型旋翼無人機

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由國防部長邱國正率官員列席備詢。圖／取自立法院直播
立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由國防部長邱國正率官員列席備詢。圖／取自立法院直播

中科院今天在立法院外交及國防委員會證實，陸軍已順利開始接裝戰術型旋翼無人機，今年預定交裝28套，目前進度正常。而無人機已順利介接陸軍「銳指專案」C4ISR 先進指管系統，能在空中標定所視敵軍所在座標，並加以傳輸。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由國防部長邱國正率官員列席備詢。陸軍耗資7億餘元向中科院採購戰術型旋翼無人機，全案50套、100架無人機將配賦至陸軍聯兵營偵搜排。全案接裝進度受到朝野立委關切。

中科院官員表示，全案現已解繳14套，10月交裝6套、11月8套，進度正常，中科院並協助合格駕駛110員。

官員表示，戰術型旋翼無人機今年5月通過測試，傳導距離都符合規定。4月也完成「銳指系統」的介接認證。能在空中標定目標，將情資傳輸到指揮所。

官員說，中科院今年預定交裝28架，現已交裝12架，12月底會交16架。交裝進度正常。

中科院 陸軍 立法院

延伸閱讀

肩射剌針、拖式2B等好久 軍方在立院允諾這個時程取得

軍備局怨國造狙擊槍好過英國卻驗不過 陸軍堅持不放水

影／朱立倫航班遭干擾延誤降落 民航局：偵測到1無人機

缺席盧秀燕造勢…朱立倫遭無人機干擾 「受困高空」延誤1小時

相關新聞

輕颱壓制共機？ 國防部今未公布台海周邊共機資訊

國防部今天循例公布台海周邊共軍活動資訊，罕見未有任何共機在台海周邊空域活動的訊息。是否與位於鵝鑾鼻西南方海面的輕度颱風奈...

海軍：潛艦國造依合約 預計113年5月下水

朝野立委關注潛艦國造進度。海軍參謀長蔣正國今天說，按照合約期程，下水時間是113年5月，台船有意提早，但仍會以品質、安全...

中科院證實 陸軍開始接裝戰術型旋翼無人機

中科院今天在立法院外交及國防委員會證實，陸軍已順利開始接裝戰術型旋翼無人機，今年預定交裝28套，目前進度正常。而無人機已...

肩射剌針、拖式2B等好久 軍方在立院允諾這個時程取得

我國海軍、陸軍對美軍購肩射式防空飛彈，海軍參謀長蔣正國今天在立法院表示，經美陸軍終於在今年9月與廠商簽約下，海軍、陸軍各...

軍備局怨國造狙擊槍好過英國卻驗不過 陸軍堅持不放水

國防部軍備局205廠自製輕、重型狙擊槍，始終未通過陸軍戰術測評，雙方今在立法院對質，軍備局長吳慶昌坦言，陸軍驗收標準「比...

陸軍特戰兵力援北台反斬首 國防部長邱國正：必要訓練

國軍積極強化中樞防務，繼陸續投入國造新裝備強化北部區域戰備能量後，陸軍特戰指揮部近日將首度實施兵力快速增援北台科目的驗證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。