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中科院證實 陸軍開始接裝戰術型旋翼無人機
中科院今天在立法院外交及國防委員會證實，陸軍已順利開始接裝戰術型旋翼無人機，今年預定交裝28套，目前進度正常。而無人機已順利介接陸軍「銳指專案」C4ISR 先進指管系統，能在空中標定所視敵軍所在座標，並加以傳輸。
立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由國防部長邱國正率官員列席備詢。陸軍耗資7億餘元向中科院採購戰術型旋翼無人機，全案50套、100架無人機將配賦至陸軍聯兵營偵搜排。全案接裝進度受到朝野立委關切。
中科院官員表示，全案現已解繳14套，10月交裝6套、11月8套，進度正常，中科院並協助合格駕駛110員。
官員表示，戰術型旋翼無人機今年5月通過測試，傳導距離都符合規定。4月也完成「銳指系統」的介接認證。能在空中標定目標，將情資傳輸到指揮所。
官員說，中科院今年預定交裝28架，現已交裝12架，12月底會交16架。交裝進度正常。
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