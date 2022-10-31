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肩射剌針、拖式2B等好久 軍方在立院允諾這個時程取得

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
肩射式剌針防空飛彈。圖／美軍陸戰隊檔案照
肩射式剌針防空飛彈。圖／美軍陸戰隊檔案照

我國海軍陸軍對美軍購肩射式防空飛彈，海軍參謀長蔣正國今天在立法院表示，經美陸軍終於在今年9月與廠商簽約下，海軍、陸軍各250枚將統一於114年獲得；至於陸軍採購的拖式2-B反裝甲飛彈，陸軍參謀長章元勳則表示，今年預定獲裝部分延到明年，全案113年全數獲裝的期程沒有改變。

國民黨立委馬文君表示，此案涉及晶片問題，要解決並不容易，期望我方應與美方洽談；會議主席民進黨立委王定宇表示，也提醒軍方必須考慮變數，軍購非操之在我，沒有什是絕對的，對於反裝甲飛彈交付延宕一事，國防部應代國會向美方表達立法院的嚴重關切。章元勳說，只能盡力。朝野立委最終決議，凍結「拖式-2B」反裝甲飛彈5000萬元預算。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由國防部長邱國正率官員列席備詢。

面對肩射式防空飛彈至今未獲裝，章元勳表示，人攜式肩射剌針防空飛彈案是由海軍統建，簽署的發價書有兩份，全案期程原雖是111年，但陸軍按發價書執行，全案108套、250枚114年獲得，期程沒有變。

但民眾黨立委邱臣遠立委表示，美延遲交貨，軍方說要在114年一次性交貨，可能對國軍戰備產生短期缺口，有無配套，能否縮短獲得期程。蔣正國表示，美已回復我方，海軍、陸軍各250枚都是在114年交貨，發價書還要再修訂。

蔣正國說，海軍規劃原應111年獲裝，但因陸軍採購部分，美陸軍一直未與廠商完成簽約，到今年9月15日才完成簽約，按美方回復，對方與廠商議定114年交貨，發價書還要再修。

此外，陸軍多年前即向美國採購「標槍」、「拖式-2B」等反裝甲飛彈，但迄今尚未獲得彈藥。章元勳表示，「拖式-2B」反裝甲飛彈將於113年以前分批交付；第一批「標槍」飛彈則將於今年底前交付。

章元勳表示，陸軍拖式2B反裝甲飛彈，111年獲得部分延到112年，原訂113年獲得的部分則沒有變，甚至可提前，目前全案進入管制階段。獲得期程不會再延。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由國防部長邱國正率官員列席備詢。圖／取自立法院直播
立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由國防部長邱國正率官員列席備詢。圖／取自立法院直播

陸軍 飛彈 海軍

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