軍備局怨國造狙擊槍好過英國卻驗不過 陸軍堅持不放水

國防部軍備局205廠自製輕、重型狙擊槍，始終未通過陸軍戰術測評，雙方今在立法院對質，軍備局長吳慶昌坦言，陸軍驗收標準「比美軍、英國都還要高」，他們達不到；吳慶昌披露，國造狙擊槍經與英國狙擊槍比對，「我們自己做的這把比英國那把好」，重型狙擊槍將再爭取明年6月30日實施戰測，若能通過，明年底就能繳製完畢。陸軍參謀長章元勳則當面堅持，軍種驗收不會降低標準、不會放水。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由國防部長邱國正率官員列席備詢。針對立委對輕、重型狙擊槍驗收現況，陸軍與軍備局各執一詞。

陸軍參謀長章元勳表示，205廠產製的輕型狙擊槍首批已交貨，「現在剩半自動」。他肯定，半自動輕型狙擊槍在驗收過程中耐久度測試不及格，軍種的測試「沒有過」，希望半自動狙擊槍今年可以作複評，如果過關，希望11月起能分批交貨。

吳慶昌則表示，半自動狙擊槍測試時PAT沒有過，未來會以小批量方式生產廿支，預判在11月底、12月初就會通過研改，通過的話，要繳的槍明年可分5五梯次繳交，預計明年10月繳完。

至於重型狙擊槍，吳慶昌則表示，因為戰測沒有過，陸軍尚未下達量產決心，經與陸軍討論，將以英國產製的狙擊槍與我國造槍隻作比對，現在測試已出來了，「我們自已作的這把比英國那把好」，「我們『不過』的比較少，他們（英）不過的比較多」，等陸軍1月頒布測評計畫，軍備局再按計畫於明年6月30日完成作戰測評，若通過且陸軍下達量產決心，明年底就能完成製繳完畢。

吳慶昌表示，輕型狙擊槍這把，陸軍標準較高，他們達不到；陸軍對重型狙擊槍訂的標準，比美軍英國都還要高，所以他們也達不到。