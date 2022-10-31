陸軍特戰兵力援北台反斬首 國防部長邱國正：必要訓練

國軍積極強化中樞防務，繼陸續投入國造新裝備強化北部區域戰備能量後，陸軍特戰指揮部近日將首度實施快速跨區增援北台的驗證。國防部長邱國正上午在立法院受訪表示，國軍年度訓練很多，不管是反恐或反斬首，都納入年度必要的戰略訓練課目中，但籲外界不要誤解其意義。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分預算，由邱國正率官員列席備詢。國民黨立委溫玉霞針對預算案提案表示，美國售台高效能反裝甲飛彈（拖式2型RF飛彈），依計畫今年要交460枚飛彈另外，今年要交400枚標槍飛彈，現也全部1枚未交，將延後至明、後年各運交200枚。

邱國正會前受訪時表示，現階段因俄烏戰爭、疫情、原物料等，確實造成一些影響，但最後期限沒有變，今年可能有些晚、明年就會補上來，這方面國防部正在努力；國軍不會以這作為藉口就兩手一攤，大家不要誤解。

針對美對台軍售不斷宕，邱國正說，大家很清楚台灣的國家處境，向國外採購任何軍品有時會遇到一些障礙，但國防部不斷努力，包含採購的國家也會幫忙解決問題；外界誤解認為是全部延宕，但「沒有，是持續進行」，有些不可抗拒因素是存在的。

此外，國防大學日前在復興崗校區舉辦的「國際區域安全學術講座」，6國12名具北約背景的12名與會者共同交流研討烏俄戰爭、印太情勢等議題，課程被披露與北約防衛學院的「北約將領班」有關。對此，邱國正表示，國防大學是研究機構，一方面有培訓高階將領或高階校尉級的班，另方面則是邀請國外人士進行學術研討。他說這部分工作經常在做，並沒有針對性，以前他曾在國防大學服務過，相關工作沒有停過。

至於陸軍特戰指揮部近日將首度實施兵力快速增援北台科目，模擬戰時協防中樞外圍區域，邱國正說，國軍訓練很多，包括反恐、反斬首都是年度必要的戰略訓練科目，特戰部隊跟陸航直升機結合在一起，沒有特殊意義，外界不要誤解。