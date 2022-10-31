獨／強化反斬首 國軍近日首驗證特戰兵搭機增援北台

國軍積極強化中樞防務，繼陸續投入國造新裝備鞏固北部區域備戰行列後，陸軍特戰指揮部近日將首度實施兵力快速增援北台科目，模擬戰時情境，特戰部隊將搭乘UH-60M黑鷹直升機進入淡水河口等要地，協防中樞外圍區域。

軍方鞏固中樞防務，除備戰實務需求外，調度上的節奏，常能凸顯鞏固領導中樞的政治意涵。民進黨執政對淡水河口防務經常有著墨，扁政府時期就曾調用海軍陸戰隊進駐河口，取代陸軍關渡指揮部，國民黨馬政府執政後調整回來，蔡政府執政後，又將一個海軍陸戰隊步兵營調往國防大學復興崗校區，都在凸顯三軍統帥對近衛軍力的調度權。蔡總統執政步向後期，軍方近期在中樞防務的調度集中，能反應維護統帥權的意涵。

國軍近年公布共軍擾台機艦，訊息原多集中在西南空海域，但共軍8月環台軍演後，國防部公布訊息揭露北部空域常有大型的蘇愷—30戰機闖越海峽中線，東部海域也有共艦部署，北部防務益形重要。

從去年開始，國軍即受命低調從事北部防空與地面兵火力強化，除愛國者三型防空飛彈回防北台外，國造新裝備俱由北部地面部隊先行接裝。如國造CM-34 30鏈砲甲車，國防部便指示先挪用原本配發陸軍的車輛，先行撥交予憲兵指揮部裝憲營接收，同時由關渡指揮部戍守淡水河口的河防營接裝；陸軍特戰部隊取代關渡指揮部，調防陽金要隘，阻卻敵人自山區進入北市；空軍防空陣地整建發包第一階段，也鎖定北市外圍桃園防空陣地，將優先部署天弓三型防空飛彈與劍翔無人機攻擊系統。據了解，未來陸軍接裝M1A2T戰車，也將部署北部，國安單位現正規劃研議將外島陸軍兩棲營調回淡水河口，希望主責固守淡水河口至基隆河可通往總統府周邊的河道。

陸軍特種作戰指揮部將分別於11月3日、7日、8日針對台北關渡指揮部的淡水營區、挖子尾營區、林口陸戰六六旅下湖西營區，實施第四季戰術任務訓練，模擬戰時特戰兵支援北部中樞防務，由黑鷹直升機搭載兵力直接進入戰區要地實施增援。