獨／國軍與北約秘密交流 邀六國將級人員抵台研討戰情

在共軍持續威脅台海之際，國防部日前秘密邀請包括義大利等六國有北約國家背景的6國12名國際友人，在台與我交流研討俄烏戰爭、印太地區情勢等議題，有與會學者披露課程實則為「北約將領班」（NATO GENERALS CLASS）的一環。國軍過去與北約防衛學院保持低調交流，但未曾邀請北約將領來台，這是第一次舉行，尤其在北約與俄羅斯關係緊張之際，這項會議顯得敏感。

知名國防戰略學者林中斌日前透過臉書貼文披露，他在本月27日曾為國防大學的「北約將領班」進行演說。主題為：北京大戰略：不戰而主歐亞非。其中他提及蕭茲德國為何轉向北京、共軍為何2027不會攻台等要點。據林中斌披露的電子版海報，軍方明載課程是本月27日在「中華民國國防大學—北投校區」舉行的「北約將軍級 國際和地區安全研討會」（National Defense University ROC - Beitou Campus NATO GENERALS CLASS International and Regional Security Seminar October 27, 2022）。

據了解，國防大學確與北約防衛學院有合作關係，該院曾開放我將級與大使、戰略研究班等課程，供我選派優秀將級人員前往研習，出國報告多為機密，目前在公務人員人力官網尚能找到一篇國防大學106年派員赴北約防衛學院戰略研究班的出國報告。但未聞國防大學曾開設「北約將領班」供北約將領來台研修。

北約防衛學院（NATO Defense College，NDC）是北約成立的一所國際軍事學院，校址位於義大利羅馬。根據國防大學人員的出國報告表示，北約於1951年設立北約防衛學院，提供參訓國當今世界安全環境、局勢及挑戰與跨國合作相關課程，藉由課程安排及討論，使學員於跨國合作環境下，共同討論並研擬出可能的因應之道，並模擬訓練北約特有共識決文化，期使學員完訓後具有任職北約相關跨國合作單位能力。

國防大學曾於2017年派員派赴義大利羅馬北約防衛學院參加22周戰略研究班，當年班隊學員來自20個國家共54人，學員背景橫跨陸、海、空軍、陸戰、憲警及國防、外交部等文職人員。

但國防部昨日澄清，國防大學未開設「北約將領班」，學者所指課程，為國防大學日前在復興崗校區舉辦的「國際區域安全學術講座」，會中邀請義大利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及韓國等6國12名國際友人，與我國來自各部會高階軍文官，共同研討俄烏戰爭、印太地區情勢等議題；此為國防大學首次舉辦該項講座，目前並未成立定期班隊。