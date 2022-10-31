獨／首套 「劍翔」系統交軍服役 部署北部鞏固中樞

據中科院管道證實，國造首套「劍翔」無人機攻擊系統月前已「交軍」，由空軍防空暨飛彈指揮部接裝正式戰備服役。據指出，首套系統規劃部署於北部臨海高處陣地，納入中樞防衛一環，擔任「反登陸」階段攻擊敵軍海面大型兩棲指揮艦的任務。

對此，空軍司令部表示，空軍各式武器裝備籌獲，均依敵情威脅及作戰需求，妥慎規劃建置。有關媒體報導，空軍不予評論。

空軍參謀長黃志偉日前在立法院外交及國防委員會證實，空軍防空飛彈陣地重新整建第一階段六處，已於9月底前全數標出。據了解，發包的包括桃園龜山、山腳兩處防空陣地。

據指出，空軍全台第一、二階段防空陣地整建，共有17處陣地，其中多為過去國軍部署鷹式防空飛彈的既有陣地，未來除將陸續部署11套天弓三型防空飛彈外，另有四到五處陣地將部署國造「劍翔」無人機防禦系統。

參謀本部去年起即陸續要求執行中樞外衛的第三作戰區，須重新檢討轄區內淡水河防、防空火力與位置，並針對衛戍區作戰、關渡指揮部兵力支援及憲兵指揮部進行指揮管制與任務整合，重新規劃轄區內兵火力。

國軍原在北部台北港至觀音一線海岸、淡水高地，建設有重砲陣地，藉由標定好射擊線，在戰時砲擊有意自北部海岸進犯登陸的兩棲船團。但固定陣地易遭先期反制，國軍放棄原部署，將透由部署「劍翔」無人機攻擊系統，鉗制北部近海，取代原管式火砲火力。

「海空軍戰力提升特別預算」編列達119億8073萬元採購「劍翔」反輻射無人攻擊及誘標載具，戰時由空軍聯合空中作戰中心（JAOC）下達攻擊命令，藉誘標機先行引誘敵防空武力攻擊後，續由攻擊機循敵軍防空雷達波摧毀主要敵軍固定或移動式雷達。部署北部，則可在敵登陸戰時，摧毀敵通訊頻密的大型兩棲指揮艦艇。

國防部曾公開表示，劍翔無人機被歸類為反制性武器，長時間滯空的劍翔無人機搭載反輻射飛彈，不須人員駕駛，可降低人員死傷風險，以摧毀敵雷達，提升我遠距作戰效能，在中科院提升產能後，無人攻擊載具可年產48架，可提前於113至114年完成量產。中科院研發的第一套劍翔系統現已交軍，計畫部署北部新整建防空陣地。