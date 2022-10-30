李喜明主政安全智庫 批美8月共軍操演期間只顧裴洛西

財團法人台北政經學院基金於日前發布研究一項「CPAS對中共8月軍演的意見」，內容針對共軍8月環台軍演批評稱，台美在共軍操演前均未精準預判中共解放軍此次軍演的模式、規模與強度，特別是軍機跨越海峽中線與艦船侵入我鄰接區海域，準備建立海峽「新常態」的戰略目標；過程間美軍只顧保護裴洛西議長訪台的安全，並未認真對待解放軍在台海軍演的意圖與可能產生的影響，且軍演時美「主戰兵力的航空母艦打擊群則遠在台海數百浬之外」，喪失戰略主動契機，讓共軍一雪1996年台海危機遭美軍介入的前恥。

寶佳集團創辦人林陳海月前捐贈30億元給促轉會前主委黃煌雄籌設台北政經學院（TSE），在清華大學中運作，學院中心執行長由國軍前參謀總長李喜明上將擔任。基金會之下的「和平與安全中心（CPAS）」撰寫「CPAS對中共八月軍演的意見」報告發布，據信集結前海軍司令陳永康等多位退將之力寫成。

報告指出，共軍8月軍演結束之後，解放軍並未如1995年6月台海危機後，恢復台灣海峽原有現狀。截至今年9月底前，依據國防部發布的即時軍事動態，顯示解放軍每日至少有10架次戰機與4艘次軍艦跨越海峽中線在台海周邊活動。

報告指出，今年8月軍演挑釁意味之強前所未有，與1995/6年的軍演引發出來的台海危機相隔26年，其威懾性質雖然相似，然其兵火力規模、執行方式及對台灣逼迫程度遠非96年危機所能比擬。中共此次軍演造成長久以來雙方以默契形成的海峽中線不復存在，兩岸軍事互動狀態徹底改變，對我防衛作戰已經造成迫切危機。

報告表示，回顧1996年台海危機，由於美軍於1996年3月派遣兩支航母戰鬥群（Carrier Battle Group, CVBG）介入台海軍演，致使解放軍知難而退，不得不放棄原演習之計畫目標，包含轉用演習兵力進占外島等規畫。此一重大挫折影響解放軍後續建軍與備戰之方向至深且廣。自此之後，所有對台作戰預案，都需要先考量美軍可能干預的方式與強度，可視之為解放軍的「1996症候群」。

報告說，共軍今年8月軍演，儘管彈道飛彈的試射與1995/6軍演相似，海空聯合演習卻大幅接近台灣本島，中共戰機跨越海峽中線，戰艦接近台灣本島鄰接區（contiguous zone）。但是美軍航母打擊群（Carrier Strike Group,CSG）卻遠在台灣東部500海浬外之海域巡弋。從解放軍的角度看，此次在台灣周遭的軍演，美軍並未介入，僅有偵察機在周邊觀察，主戰兵力的航空母艦打擊群則遠在數百浬之外。因此其最大收穫之一，便是湔雪1995年6月軍演的挫折與恥辱。

報告檢討，比較1995/6年與今年8月軍演，台美雙方明顯均未能精準預判中共解放軍此次軍演的模式、規模、與強度，特別是軍機跨越海峽中線與艦船侵入我鄰接區海域，意圖改變現狀，建立海峽「新常態」的戰略目標。此外，美方也未如1996台海危機期間宣布派遣航母打擊群接近台海周邊，形成嚇阻態勢。報告認為，美軍在共軍8月軍演期間，主要目標著重在保護裴洛西議長訪台的安全，並未認真對待解放軍軍演的意圖與可能產生的影響，以致喪失戰略主動的契機。

報告批評，戰略預判不足，也間接影響政府在解放軍演習期間，公共關係處理的失據。1995年6月解放軍軍演，台灣由於情報管道充足，能夠獲得解放軍演習相關情資，並進行精準預判。當時總統李登輝先生公開講話，呼籲國人無須驚慌，並強調政府已有「18套劇本」因應，加上美國兩艘航母的高調介入，得以安然度過危機。然而今年8月軍演，除了國防部網頁的即時軍事動態與事後的記者會之外，完全沒有政府官員的公開說明。因此，民眾對於8月軍演相關資訊的獲得多半來自社群媒體的分享與散播，一般民眾多半難以區分資訊的真假，除造成假訊息的氾濫與認知戰的擾亂，同時也傷害了政府的公信力。

報告表示，兩岸海空兵力近距離的接觸將不會隨共軍軍演的結束而停止，反而逐漸形成經常事態。對兵力數量相對較少的台灣而言，長此以往並非有利形勢，國軍面對解放軍已經進入一個長期消耗式的競爭態樣。

報告說，共軍8月軍演造成台海現狀改變已經是眾所公認事實。台灣本身並無足夠嚇阻力量能夠阻止解放軍戰機跨越海峽中線，以及驅離解放軍戰艦接近台灣連接區海域，或是更進一步的接近台灣海岸。此外，就近期美國政府有關因應台海「新常態」的發言來看，除了強調持續執行台海自由航行行動之外別無他法。在在均顯示海峽現狀難以回復的事實。以維護台海和平與安全角度而言，台海現狀的改變不容忽視。未來中共掌控台海，或將台海視為內海，並且控制台海與巴士海峽的海空優勢，台灣的生存將陷入險境。簡而言之，台海將是最具戰爭危險之地。海峽「新常態」將持續引發台海周邊的緊張與危機。