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說好今年運交新型反裝甲飛彈抵台 美：只給發射器

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍現役拖2A型反裝甲飛彈。圖／軍聞社
陸軍現役拖2A型反裝甲飛彈。圖／軍聞社

陸軍司令部以「獵狸專案」為名對美採購新式「無線射頻」導引型的TOW-2B RF型反裝甲飛彈，立委披露，陸軍司令部已坦承，原規畫今年能交運我國的460枚TOW-2B RF型飛彈、改良式目標獲得系統46套、悍馬車46輛，確定落空，今年只能取得發射器，飛彈彈體與搭載新型拖式飛彈的悍馬車，明年才能交運。

「獵狸專案」總計要採購改良式目標獲得系統100套、TOW 2B無線型飛彈1700枚、悍馬車100輛及附屬裝備，預算自2018年起開始編列，原預計2025年度完成；「獵犀專案」則是對美採購新型標槍飛彈42套、飛彈400枚，執行期程是2019年至2024年。另陸軍以「遊龍專案」為名採購250套肩射刺針飛彈，目前美方以缺乏晶片為由全面延遲交貨。

陸軍部分拖式2-A型反裝甲飛彈壽期將屆，陸軍受命採「戰備急需」管道，對美採購數量足以裝備二到三個反裝甲連的TOW-2B RF型反裝甲飛彈，該型彈射程可達4000公尺，除無線導引，飛彈不受導線長度限制，將大幅提升攻擊泛水目標的接戰距離，約比標槍多出兩公里之外，還屬於冷發射設計，可以從建築物內發射攻擊目標，沒有筒後噴火的問題。

立法院外交及國防委員會本周將逐案審查國防部預算案，國民黨立委溫玉霞等立委提案披露，「高效能反裝甲飛彈」112年度預算原計畫編列18億9579萬6000元，但112年預算實編數卻僅12億1507萬8000元，僅為原規畫數的64.09%，顯示這項軍購案進度趨緩。

提案表示，根據國防部送交立法院的預算解凍報告，台美雙方已經敲定TOW-2B RF型飛彈運交台灣的時程，將在2022、2024年分批交運抵台。其中2022年美將交運460枚TOW-2B RF型飛彈、改良式目標獲得系統46套、悍馬車46輛；2024年交運TOW-2B RF型飛彈1240枚、改良式目標獲得系統54套、悍馬車54輛。提案質疑，如今是否仍然能够依照期程交貨？包括2022年的交貨量是否仍如國防部報告中所稱數目？

提案披露，經向陸軍司令部求證，今年我方只有能取得能與現役舊款彈藥共用的發射器，飛彈彈體明年才會到，搭載新型拖式飛彈的悍馬車明年上半年才會到，表示已經未如規劃期程交貨。

提案進一步質疑，如今專案111年度的預算編數已大幅縮編，則2024年美方是否還能夠準時交貨？立委要求陸軍司令部應向立法院提出完整說明，包含112年度預算規模縮小原因及113年度預算預估規模調整數。因此爱提案凍結這項預算1000萬元，待陸軍司令部提出報告並經同意後，始得動支。

飛彈 陸軍

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