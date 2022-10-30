我對美軍購在途物資款達2千億元 他提案買美債券獲益

立法院外交及國防委員會本周將逐案審查國防部預算案，有立委提案披露，據國防部統計，我國對美軍購在途物資目前存管在駐美採購組帳戶金額，高達新台幣2000億元，建議國防部若將在途物資款項購買美國高評等債券，可取得收益，充實國庫。

民眾黨立委邱臣遠提案指出，近期俄烏戰爭導致美對台軍售部份武器装備產能不足，皆傳出延遲數年後才能交貨，但經查112年度仍編列預算新台幣138億6700萬元，要求減列調整，以發揮國防預算遵節效益，並發揮資源效益。

提案指出，審計部業已要求國防部自111年度起，凡對美軍購在途物資未完成沖銷者，即應辦理預算保留。而依照現行預算法等規定，預算保留或再保留的最大期限僅4年，逾限將刪減預算，審計部無視軍購執行期程長達10年以上的作業特性，並且未適切考量軍購案所面臨的嚴峻國際情勢，此舉恐將造成已簽署發價書的採購項目，數年後沒錢支付給美國的窘境。而國防部並未積極向審計部爭取說明，兩造雙方均有改善及溝通空間。

提案披露，據國防部統計，我國對美軍購在途物資目前存管在駐美採購組帳戶金額，約新台幣2000億元，過往每年由存管銀行支付活存利息，以歲入預算方式繳回國庫，但金額不高，因此歷來多有專家建議可成立基金存管或朝向其他更高收益的投資標的，否則如此龐大的金額，在美國銀行閒置數年後才須支付廠商，無異於資源浪費。

立委建議，例如國防部若將在途物資購買美國高評等債券，一年約有6%的收益，每半年配息一次，隨時可視付款需求取回，操作風險極低，預估也可為國家帶來較高歲入收益。提案要求國防部就此進行專案報告。