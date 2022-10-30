挨批謊報、降規 軍備局研發輪型戰車與偵搜車進度不妙

國防部以「獵豹專案」為名研發105公厘輪型砲車，另以「鐵騎專案」為名研發四輪戰鬥偵搜車。立委提案指出，軍備局執行105公厘輪型戰車研製及偵搜戰術輪車研製，均未依當時計劃必要性發展，甚至謊稱取得國外輸出，在未取得授權下改採降規方式辦理，嚴重浪費公帑，要求凍結相關預算。

傳「鐵騎專案」研發的偵搜車，目前正在工研院進行整合，並已決定採用悍馬車新型號的引擎；「獵豹專案」中的105公厘輪型砲車，已完成砲塔試射，正實施戰術測試，國民黨立委江啟臣辦公室曾披露，軍備局研發的105公厘輪型戰車，首輛原型車已完成組裝整合，現正執行分項功能測試，預計今年12月底前應完成2輛原型車研發測評。但後來傳出由於原型車車高過高，面臨構改。

立法院外交國防委員會本周將逐條審查112年度國防預算案，包括國民黨立委馬文君、吳斯懷、廖婉汝等人都提案指出，軍備局執行105公厘輪型戰車研製及偵搜戰術輪車研製，均未依當時計劃必要性發展，甚至謊稱取得國外輸出，在未取得授權下改採降規方式辦理，嚴重浪費公帑。

相關提案並指出，偵搜戰術輪車完成樣車，但未完成戰術測評，軍局應出示測試報告釋疑；105公厘輪型戰車研製案，所使用的我國自行研製105公厘砲管，現已進行過測試，目前計畫進行車體構改，降低高度，由於結構更動幅度甚大，形同再造一全新車體，其研發進度及内容，應向立法院報告。

立委據此提案，要求分別將國防部所屬軍備局歲出第5目「一般裝備」預算所編列3050萬元，減列2000萬元；另將型戰車研發經費凍結100萬元，經向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。