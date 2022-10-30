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國造槍隻指標器不受軍種歡迎 原因曝光了？

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
由軍備局研製具備多邊形膛線槍管T75K3手槍，第一階段已製繳陸軍1萬40隻，第二階段則將生產1萬5770隻給憲兵、空軍、全動署等單位，預計114年完成。本報資料照片
由軍備局研製具備多邊形膛線槍管T75K3手槍，第一階段已製繳陸軍1萬40隻，第二階段則將生產1萬5770隻給憲兵、空軍、全動署等單位，預計114年完成。本報資料照片

立法院外交及國防委員會本周將逐案審查國防部預算案，因憲兵指揮部採購T75K3手槍時，配備的雷射指標器卻開標向國外採購，寧願「國造手槍配舶來品指標器」，未採用軍備局205廠製的國造產品，有立委據此提案凍結預算，要求憲指部說明。本報也接獲投訴，指稱軍備局401廠2017年為陸軍特等射手群生產的TS-91B瞄準鏡，發放部隊不久就發現螺絲崩牙、十字絲斷裂，品質欠佳。

由軍備局研製具備多邊形膛線槍管T75K3手槍，第一階段已製繳陸軍1萬40隻，第二階段則將生產1萬5770隻給憲兵、空軍、全動署等單位，預計114年完成。

國民黨立委溫玉霞等人提案指出，國軍部隊全面換裝T75K3手槍，第二階段將由憲兵指揮部統一建案採購，但槍隻配備的雷射指標器，卻決定以商購方式向外採購，未循例向製槍原廠軍備局205廠採購。形成國貨手槍配舶來品指標器的現象。

提案指出，憲指部以向國外採購的指標器廠商保固期均為5年以上，但軍備局僅能提供1年保固。考量後勤因決定對外採購。但除非外商在台設有分公司，否則加入運輸及行政成本，似乎並未特別划算。何況憲指部對於採購單價2萬3千800元的T75K3手槍，捨單價僅2萬2千元的克拉克G19手槍，所持理由為「秉採用國造裝備理念，後續裝備維保便利，可有效提升作戰效能」的說法，豈非自打嘴巴？因此提案凍結這項預算1000萬元，待憲兵指揮部提出報告並經同意後始得動支。

而本報近期接獲投訴指稱，軍備局401廠2017年生產的TS-91B瞄準鏡，由陸軍採購提供各部隊步兵班內特等射手使用的T91步槍使用，但發放部隊不久就發現螺絲崩牙、十字絲斷裂，現幾全數損壞，成為部隊爛帳；而209廠傘製所交給航特部的T10B人員傘，肩帶的快解鎖非採購美國原廠，而使用韓製劣質品與廢傘回收再製品，導致近5年來至少有7起空中肩帶脫落，傘兵人員必須拉副傘著陸。

但軍備局說，外傳TS-91B瞄準鏡所述「全數損壞」並非屬實，但確存在106年採購美製膠材確有過早脆化造成品質不良，已改採日製膠材改善。而第401廠已於109至110年完成檢修，目前裝備無品質不良反映。至於T10B傘具，軍備局稱第209廠採購韓製快速解脫器均符合美國軍規檢驗規範，非使用劣質回收再製品；而陸軍迄今發生跳傘訓練異常情事，經查均非快速解脫器故障或損壞所致。

憲兵 陸軍 國軍

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