美學者：台灣應提升軍力威嚇大陸

台灣該如何因應當前台海形勢，美國外交關係協會主席哈斯昨重申「戰略清晰」主張，並建議台灣應發展不對稱戰力、減低對中國大陸的經濟依賴，也強調台美日挑戰是未來提升軍力「威嚇」中國大陸。

哈斯昨視訊出席陸委會委辦的「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會時，重申美國應該對台「戰略清晰」的立場。他還指出，台灣要密切觀察與中國大陸經濟關係規模，哪些產業有非常依賴狀況，必須採取步驟減少脆弱性。

哈斯舉例稱，歐洲對俄羅斯能源的依賴性，原以為這可以約束俄羅斯，但並非如此，「反而讓俄羅斯發揮這種互賴的影響力」。他強調，若對中國大陸依賴「會讓我們綁手綁腳，要降低對中國經濟依賴，不管是出口或者進口」。

中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖會上問及，中共廿大報告指出必要時要使用武力。哈斯則回應，不知道中國是不是有具體時間表，「我仔細聽他們說的跟做的，看起來耐性愈來愈不足，軍力也不斷擴張，雙方和平進行統一，機率愈來愈小」。

他強調，需要使用的是「威嚇」，即台灣、美國、日本的挑戰是如何在未來幾年提升軍事力量、做好準備，「如讓中國看到要付出更大代價，也許會改變立場跟態度」。