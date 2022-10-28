國軍情報首長異動 超級敏感的電展室由「他」入主

國軍重要軍職將領異動，國防部電訊發展室主任郭先琛中將屆齡退伍，遺缺由國防部通資次長室助理次長、海軍少將郭治國接任；資通電軍指揮部指揮官馬英漢中將同時屆退，遺缺由副指揮官、陸軍少將簡華慶升任。

此外，國防部軍醫局長陳建同中將屆退，將由副局長蔡建松少將升任。相關人令已在軍內發布，11月1日生效。

新任電展室主任郭治國，海軍官校77年班畢業，曾任海軍131艦隊艦隊長丶海軍司令部戰訓處長，以及海軍艦隊指揮部副指揮官丶國防部通資次長室助理次長等職。他曾任前參謀總長林鎮夷辦公室主任、侍從官秘書等職務，在軍中被認為與林鎮夷關係匪淺。其人事上雖曾有重大交通事故的紀錄，但國防部顯認為瑕不掩瑜。

郭治國此次晉陞中將，與同期的國防部戰規司長李世強同樣受矚。李世強過去也曾任前國防部長李傑侍從，跟隨李傑自艦隊司令、海軍總司令辦公室到國防部長，受到提攜。李世強現在主協調對美軍售，傳與國安會秘書長顧立雄密切配合，受到重用。

過去海軍出任電展室主任者，有海軍官校63年班的前聯二執行官趙連弟，其長期於電偵情搜崗位歷練，郭治國則没有類似背景，是海軍自戰鬥兵科出任電展室職務的第一人。由於電展室統轄我國内外包括泰、韓等各站電偵勤務，並業管我與外軍情報交流會議與美方互訪，目前國内天線場也面臨整修更新，將擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時效，郭治國在新職上的表現備受矚目。

資通電軍指揮部2017年7月編成，是民進黨執政後推動成立的第四軍種，目前的編制規模已達6000人，專責資通系統維護、網路戰和電子攻防，兵力與憲兵丶後備指揮部齊觀，馬英漢有電腦資訊專長，為首任指揮官，成軍初期原只獲配中將指揮官與少將副指揮官兩個將官員額，現已增配參謀長丶網路戰聯隊長2個少將編制。

而資通電軍現不但被納入國安局統轄的國家情報機構之一，尤其政府正在資通電軍指揮部現址投入鉅資興建資安園區，陸軍官校77年班的簡華慶升任，旨在熟悉業務，能在既有基礎繼續協調推動既有網戰、電戰與通訊勤務。