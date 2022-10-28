快訊

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍情報首長異動 超級敏感的電展室由「他」入主

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
電展室目前國内天線場面臨整修更新，將擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時效。記者洪哲政／攝影
電展室目前國内天線場面臨整修更新，將擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時效。記者洪哲政／攝影

國軍重要軍職將領異動，國防部電訊發展室主任郭先琛中將屆齡退伍，遺缺由國防部通資次長室助理次長、海軍少將郭治國接任；資通電軍指揮部指揮官馬英漢中將同時屆退，遺缺由副指揮官、陸軍少將簡華慶升任。

此外，國防部軍醫局長陳建同中將屆退，將由副局長蔡建松少將升任。相關人令已在軍內發布，11月1日生效。

新任電展室主任郭治國，海軍官校77年班畢業，曾任海軍131艦隊艦隊長丶海軍司令部戰訓處長，以及海軍艦隊指揮部副指揮官丶國防部通資次長室助理次長等職。他曾任前參謀總長林鎮夷辦公室主任、侍從官秘書等職務，在軍中被認為與林鎮夷關係匪淺。其人事上雖曾有重大交通事故的紀錄，但國防部顯認為瑕不掩瑜。

郭治國此次晉陞中將，與同期的國防部戰規司長李世強同樣受矚。李世強過去也曾任前國防部長李傑侍從，跟隨李傑自艦隊司令、海軍總司令辦公室到國防部長，受到提攜。李世強現在主協調對美軍售，傳與國安會秘書長顧立雄密切配合，受到重用。

過去海軍出任電展室主任者，有海軍官校63年班的前聯二執行官趙連弟，其長期於電偵情搜崗位歷練，郭治國則没有類似背景，是海軍自戰鬥兵科出任電展室職務的第一人。由於電展室統轄我國内外包括泰、韓等各站電偵勤務，並業管我與外軍情報交流會議與美方互訪，目前國内天線場也面臨整修更新，將擴大接收衛星圖資等國際情報訊息的網路頻寬，強化國軍預警情資傳遞時效，郭治國在新職上的表現備受矚目。

資通電軍指揮部2017年7月編成，是民進黨執政後推動成立的第四軍種，目前的編制規模已達6000人，專責資通系統維護、網路戰和電子攻防，兵力與憲兵丶後備指揮部齊觀，馬英漢有電腦資訊專長，為首任指揮官，成軍初期原只獲配中將指揮官與少將副指揮官兩個將官員額，現已增配參謀長丶網路戰聯隊長2個少將編制。

而資通電軍現不但被納入國安局統轄的國家情報機構之一，尤其政府正在資通電軍指揮部現址投入鉅資興建資安園區，陸軍官校77年班的簡華慶升任，旨在熟悉業務，能在既有基礎繼續協調推動既有網戰、電戰與通訊勤務。

國防部 國軍

延伸閱讀

美國防部：停止研發海上核彈 奧斯丁：未發現俄將使用髒彈跡象

海軍應對共艦騷擾 軍友社榮譽理事長李棟樑慰問

美台裔公務員疑為我海軍工作被捕 海軍：查無相符事項

國防部：延長兵役義務役男月薪朝1.5萬元生活費研議

相關新聞

老軍艦爭霸／美軍憲法號下水225年還在服役 老鐵甲不知敗仗為何物

西元1794年3月27日，美國國會通過「1794海軍法案」，撥款建造6艘巡防艦，分別命名合眾國（USS United States）、星座（USS Constellation）、憲法（USS Constitution）、契沙匹克（USS Chesapeake）、國會（USS Congress）、總統（USS President）。她們是美國1776年獨立以來，第一次打造出的戰艦。 225年後，綽號「老鐵甲」（Old Ironside）、曾經歷33場海戰、40度與敵交火的憲法號仍繼持現役，美軍持續替她派任艦長與官兵，偶而還可揚起風帆，自力在海上航行。憲法號除了是美國海軍的祖師爺，也是全球可航行的最老軍艦。

美學者：台灣應提升軍力威嚇大陸

台灣該如何因應當前台海形勢，美國外交關係協會主席哈斯昨重申「戰略清晰」主張，並建議台灣應發展不對稱戰力、減低對中國大陸的...

國防部今偵獲共機13架次 其中2架次進入西南空域

國防部今天晚間表示，迄1700時止，偵獲共機13架次（進入西南空域2架次）、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運...

國軍情報首長異動 超級敏感的電展室由「他」入主

國軍重要軍職將領異動，國防部電訊發展室主任郭先琛中將屆齡退伍，遺缺由國防部通資次長室助理次長、海軍少將郭治國接任；資通電...

海軍應對共艦騷擾 軍友社榮譽理事長李棟樑慰問

今年8月，中共為抗議美國眾院議長裴洛西訪台，從4日起在台灣周邊劃定禁航區實施操演。此後共軍持續維持機艦貼近台灣海空域，對...

只有武統一途嗎？中共二十大後 台灣最該警覺的事

中共二十大落幕，習近平順利再次連任，台灣問題絕對會成為核心焦點。為什麼台灣對習近平這麼重要？中共會加大力道武統嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。