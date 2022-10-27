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海軍應對共艦騷擾 軍友社榮譽理事長李棟樑慰問

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），到海軍岳飛艦慰勞。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），到海軍岳飛艦慰勞。記者程嘉文/攝影

今年8月，中共為抗議美國眾院議長裴洛西訪台，從4日起在台灣周邊劃定禁航區實施操演。此後共軍持續維持機艦貼近台灣海空域，對我方實施壓迫與騷擾，國軍戰備壓力吃重。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天由海軍司令梅家樹上將陪同，前往基隆的131艦隊敬軍慰問，並登上成功級巡防艦岳飛號，向官兵表達謝意。

李棟樑說，近來中共軍機、軍艦擾台頻繁，尤其軍艦不像飛機必須立刻返航，可以在海上長期逗留，我方艦艇必須長時間出海偵巡應對，辛苦程度更高。他今天前來除了給大家打氣，也希望大家疫情期間要注意身體狀況，保持健康。

隨著共軍大舉壓境，國軍戰備壓力益發吃重。軍方官員今天指出，為讓第一線的戰機丶軍艦有能力隨時因應共機共艦威脅，國防部已下令調整各項油料補充丶零組件維修程序，擔任偵詢與待命任務的軍機丶軍艦，除了油料必須隨時補充，維修也要採取「即報即修丶隨時備便」的原則處理，盡量減少行政程序耗時費日，以免影響戰備任務。

海軍司令梅家樹（左）贈送水果禮盒給岳飛艦。記者程嘉文/攝影
海軍司令梅家樹（左）贈送水果禮盒給岳飛艦。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），頒贈慰問金給海軍131艦隊。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），頒贈慰問金給海軍131艦隊。圖/軍聞社

軍艦 國軍 共軍

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