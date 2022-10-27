海軍應對共艦騷擾 軍友社榮譽理事長李棟樑慰問

西元1794年3月27日，美國國會通過「1794海軍法案」，撥款建造6艘巡防艦，分別命名合眾國（USS United States）、星座（USS Constellation）、憲法（USS Constitution）、契沙匹克（USS Chesapeake）、國會（USS Congress）、總統（USS President）。她們是美國1776年獨立以來，第一次打造出的戰艦。 225年後，綽號「老鐵甲」（Old Ironside）、曾經歷33場海戰、40度與敵交火的憲法號仍繼持現役，美軍持續替她派任艦長與官兵，偶而還可揚起風帆，自力在海上航行。憲法號除了是美國海軍的祖師爺，也是全球可航行的最老軍艦。

2022-10-29 07:00