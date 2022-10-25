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66火箭彈不明原因爆炸釀4傷 1上士耳膜震傷、1兵碎片傷手臂

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
66火箭彈（M72），示意圖。軍聞社
66火箭彈（M72），示意圖。軍聞社

陸軍第六軍團關渡地區指揮部進訓北測中心部隊，今天下午在湖口營區靶場實施火箭彈射擊訓練前，一枚66火箭彈在搬運過程中，竟因不明原因爆炸，造成4名士兵輕傷；林姓上士右耳膜震傷、林姓一兵手臂遭碎片擦傷，2人緊急送往竹北東元醫院，另吳姓一兵、張姓上兵則是臉部畫傷，4人均無生命危險。

據了解，右耳膜震傷的林姓上士，目前於竹北東元醫院接受治療，預計會診耳鼻喉科，後續應可門診追蹤治療；另一名送醫的林姓一兵，則因右手前臂及上臂有異物（碎片），預計安排手術清創取出，後續將安排住院觀察。另2名傷者，吳姓一兵與張姓上兵都是臉部畫傷，由醫務組檢查為皮肉傷，已完成包紮。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬北測中心進訓部隊於今（25）日實彈射擊鑑測時，一枚66火箭彈於搬運過程中，不明原因擊發，造成4名官兵輕傷，分別送往醫院及單位醫務所診療，均無大礙。

教準部指出，案發後已停止實彈射擊鑑測，同批號彈藥暫停使用；另配合專案小組調查、釐清肇因，並持恆強化彈藥鑑濾與防險教育，確維部隊安全。

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