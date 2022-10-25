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陸軍北測中心六六火箭彈意外擊發 4官兵送醫、最新傷勢曝光

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陸軍北測中心六六火箭彈意外擊發 4官兵送醫最新傷勢曝光

聯合報／ 記者洪哲政林昭彰／台北即時報導
北測中心部隊。圖為示意。圖／軍聞社
北測中心部隊。圖為示意。圖／軍聞社

陸軍關渡指揮部進訓北測中心部隊，今天下午實施火箭彈射擊訓練前，一枚66火箭彈於搬運過程中，竟因不明原因擊發，造成4名士兵輕傷送醫。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，案發後已停止實彈射擊鑑測，同批號彈藥暫停使用；另配合專案小組調查、釐清肇因。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬北測中心進訓部隊於今（25）日實彈射擊鑑測時，一枚66火箭彈於搬運過程中，不明原因擊發，造成4名官兵輕傷，分別送往醫院及單位醫務所診療，均無大礙。

教準部指出，案發後已停止實彈射擊鑑測，同批號彈藥暫停使用；另配合專案小組調查、釐清肇因，並持恆強化彈藥鑑濾與防險教育，確維部隊安全。

據了解，案發單位是陸軍關渡指揮部所屬部隊，進訓基地實施火箭彈射擊訓練。

傷勢狀況及就醫情形如下：

1.上士林OO耳膜震傷，送竹北東元醫院。

2.一兵林OO手臂紅腫擦傷，輕微出血，送竹北東元醫院。

3.餘2員一兵吳OO、上兵張OO臉部劃傷目前醫務組檢查為皮肉傷已完成包紮。

4.一兵劉OO自稱耳鳴聽不清已後送

火箭 陸軍

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