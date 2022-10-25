陸軍北測中心六六火箭彈意外擊發 4官兵送醫最新傷勢曝光

中共二十大落幕，外界認為政治局常委為習近平人馬，另一個引人矚目的七人名單，是中央軍委會。除了習近平連任軍委主席，副主席為張又俠、何衛東，四名委員為李尚福、劉振立、苗華、張升民。何衛東、李尚福、劉振立為新入榜；同屬紅二代的張又俠，今年72歲，不受七上八下慣例影響，繼續留任。 民進黨立委王定宇在立法院外交國防委員會質詢，名單打破軍種平衡、陸軍系統獨大，尤其何衛東與苗華出身長期駐福建的解放軍31集團軍，都是曾任福建軍區政委的習近平手下。顯示習人馬雞犬升天，解放軍的主導權由主戰派的陸軍和軍工系統掌握，海空軍成為執行命令的馬前卒。 進一步探究會發現，如此說法當中，除了習獨攬大權這類人盡皆知常識，對於共軍高層的分析，全都不符合事實。

2022-10-25 11:45