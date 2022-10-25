退輔會推動與美合作 規劃榮總提供美退伍軍人醫療服務
退輔會表示，我國正在推動與美國退伍軍人部合作，未來如美方提出具體方案，3所榮民總醫院將配合規畫提供美退伍軍人醫療服務。但美方目前暫無具體政策。
退輔會副主委姜振中等官員上午出席國防部「崇軍專案」記者會。退輔會曾在立法院報告指出，透過國際間退伍軍人的醫療合作照顧，將可建立退輔會、美國眾議院、退伍軍人事務委員會、美國退伍軍人部合作關係，但立法院朝野要求退輔會，應評估提供對等互惠付費的醫療服務。
退輔會近期回應立法院表示，美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）訪台期間，稱讚榮總醫療體系，希望榮總參加美國在泛太平洋地區的醫療合作。
退輔會說，已派駐人員於我國駐美代表處，推動與美國退伍軍人部合作事項。加入泛太平洋醫療網絡部分，除須依據國家政策外，並須配合外交部、衛生福利部及駐美代表處的規畫。目前美方尚無具體規畫，未來視研商進度，全力配合辦理。
退輔會表示，我國醫療資源充沛，醫療價格合理、醫療技術及設備先進，未來如美方提出具體方案，3所榮總將配合規畫提供醫療服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言