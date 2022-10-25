國防部：延長兵役義務役男月薪朝1.5萬元生活費研議

針對我國若恢徵一年期的徵兵制，義務役男薪資是否調整？國防部言人孫立方上午表示，依相關單位提議，將以1.5萬元作為義務役男生活費，如果兵役延長政策確認下，國防部基本上配合相關部會意見，目前沒有其他說法與說明。

國防部長邱國正昨在立法院答詢中，不否認國防部曾向行政院主計總處爭取每月兩萬五千元符合基本薪資的額度，但遭否決。對外傳現朝一萬四千至一萬六千元額度爭取，邱國正說可以思考，確認的薪資調整方案將隨義務役男役期調整一起公布。

國防部上午舉行記者會，孫立方被詢及研議中的兵役延長，義務役男月薪資是否朝向提高至1萬5000元至2萬5000元區間考量？他回應指出，兵役延長如同邱國正昨在立法院說明，整個工作仍在研議中，尤其需要透過行政院的高度來綜合所有相部會意見，作慎密規劃；有關義務役男薪餉待遇部分，已作初步說明，依相關單位提議，以1.5萬元作為生活費，如果兵役延長政策確認下，國防部基本上配合相關部會意見，目前沒有其他說法與說明。