因應中共廿大後軍事情勢 國防部：知敵明敵練兵
針對中共廿大後對台是否採取更高軍事威脅，國防部發言人孫立方上午表示，中共向來視解決所謂台灣問題為國家利益，在軍事上會藉由一種針對性的戰略布局，在軍事行動上不斷強化攻台作戰準備，採取多元威懾策略。而國軍將知敵明敵，帶著敵情練兵，建立強固防衛體系，確保國家安全。
國防部上午舉行記者會說明退輔會提供慰勞國軍的「崇軍方案」。由於國防部長邱國正昨日在立法院披露兩岸軍事情勢嚴峻，外界追問國防部有何看法。
孫立方回應表示，中共對台軍事威脅，國防部長邱國正已在立法院敘明，他不再重覆說明。基本上中共從未放棄以武力犯台，也視解決所謂台灣問題為國家利益，在軍事上會藉由一種針對性的戰略布局，在軍事行動上不斷強化攻台作戰準備，採取多元威懾策略，包含灰色地帶作法或認知戰等文攻武嚇的作法，都是其中之一。
他說，中共透過這些方式，蓄積對台作戰能量與壓力，尤其中共近期借鑑俄烏戰爭經驗，體會要解決台灣問題，除軍事能力外，還須考量全般戰略與政經變化，以及綜合國力等因素，因此面對這種嚴峻威脅，國軍必須要以知敵、明敵精神，帶著敵情練兵，才能知己知彼，百戰不怠，建立強固防衛體系，確保國家安全。
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