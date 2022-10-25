退輔會「崇軍方案」贈三百張農場住宿卷嘉惠國軍

退輔會副主委姜振中今天表示，共軍擾台不斷，國軍不分晝夜，保衛國家，為國人維持安定環境，為感念國軍辛勞，退輔會以「崇軍專案」為名，特別提供300張退輔會所轄清境、武陵或福壽山農場「一泊二食」住宿卷，將平均分配給陸海空軍三軍，讓更多國軍弟兄充飽電再出發，一起為台灣加油！

國防部上午舉行記者會，由發言人孫立方主持，包括姜振中、退輔會事業管理處處長楊長政與國防部政戰局政戰綜合處處長謝勇維都出席，說明這項「崇軍方案」。

謝勇維表示，「崇軍專案」是退輔會為感念國軍長期以來戮力戰訓本務、保衛國家的辛勞，同時，也要彰顯在每一位軍人背後默默付出的軍眷，因為有家人的支持，國軍官兵才能在每個競競業業堅守崗位的日子裡，毫無後顧之憂的為國家貢獻心力。因此退輔會特別規劃致贈國軍官兵休閒農場的「住宿體驗券」，藉以鼓勵現役軍人在辛苦戰備之餘，能運用假期，帶著家人前往旅遊，藉由體驗大自然的活動，紓解平日工作的壓力，並增進家庭的和諧。

謝勇維指出，為實際嘉惠備戰有功的官兵，國防部規劃將體驗券分配陸、海、空三軍司令部、資通電軍指揮部及憲兵指揮部等單位，並以高山偏遠、外離島、戰備、防疫及救災有功部隊官兵為主要發放對象，希望能實質鼓勵基層官兵，凝聚向心、提升士氣。

謝勇維說，一直以來，退輔會與國軍具有密不可分的關係，無論是在關懷照顧退役袍澤，或在就學、就業、就醫、就養服務以及職業訓練等方面，都可以看到輔導會的身影，可謂是穩定社會的中堅力量，更是軍、榮、眷最堅強的後盾。

姜振中則表示，退輔會為感念國軍保衛台海安寧的辛勞，特別提供所屬農場「1泊2食體驗券」，以鼓勵現役軍人利用休假期間偕同家人到所轄農場欣賞美景、放鬆身心。

姜振中表示，共軍擾台不斷，國軍不分晝夜，保衛國家，為國人維持安定環境，為感念國軍辛勞。國軍弟兄持體驗券自112年1月1日起至12月31日止可於退輔會所轄清境、武陵或福壽山農場，體驗農場壯闊風景(2人門票)、住宿(限定平日雙人房1間)及餐飲(2人晚餐及早餐)服務。

姜振中說，體驗券輔導會規劃於今年12月完成印製並交予國防部，期望透過體驗能得到弟兄們即時回饋外，亦可藉著軍中袍澤分享，增加所屬農場宣傳機會與績效，讓更多國軍弟兄充飽電再出發，一起為台灣加油！