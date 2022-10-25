軍友社榮譽理事長李棟樑 慰勞空軍作戰指揮部

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉，24日下午到空軍作戰指揮部慰問，代表社會各界向官兵表達敬意與謝忱。

李棟樑一行由空軍司令劉任遠、國防部政戰局長楊安等人陪同，前往空軍作戰指揮部，致贈慰問金與慰問品。空作部指揮官曹進平也回贈紀念帽及「Q版」幻象2000戰機模型，感謝李棟樑多次前往空作部及所屬各處雷達站慰問，長年為國軍官兵加油打氣、鼓舞士氣。