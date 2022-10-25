軍友社榮譽理事長李棟樑 慰勞空軍作戰指揮部
中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉，24日下午到空軍作戰指揮部慰問，代表社會各界向官兵表達敬意與謝忱。
李棟樑一行由空軍司令劉任遠、國防部政戰局長楊安等人陪同，前往空軍作戰指揮部，致贈慰問金與慰問品。空作部指揮官曹進平也回贈紀念帽及「Q版」幻象2000戰機模型，感謝李棟樑多次前往空作部及所屬各處雷達站慰問，長年為國軍官兵加油打氣、鼓舞士氣。
空軍作戰指揮部位於台北市公館，除了地面上建物外，在山洞內設有作戰中心，監控台灣周邊空域動態，並調動戰機、防空飛彈兵力。指揮部是一年365天24小時無休，堪稱全軍戰備壓力最大的單位。指揮官在任期間，幾乎不能休假，一有狀況立刻就要「進洞」指揮大局。曹進平說，今年指揮部的營舍重建完工，對官兵的生活條件改善不少；他也開玩笑表示，所幸李棟樑到訪時，「對面朋友」很幫忙，台海當面沒有特殊狀況，自己才能出面接待。
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