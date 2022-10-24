國軍資安違規案達兩百餘件 違規玩抖音官兵遭光速汰除

國防部通信電子資訊參謀次長盧建中今天表示，國軍為基層採購Wi-Fi 偵測器，國軍整體資安違規件數，已從去年同時期近300餘件，下降到200多件。而國軍對資安將採最高標準的「零容忍態度」。日前上傳軍營影像到抖音的4名士兵，已全數汰除。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」並備質詢。民進黨立委何志偉就國軍違紀使用抖音質詢邱國正，要求他對於第一線官兵不在營區內使用抖音有沒有信心表態。

邱國正回應表示，日前基層部隊有幾張照片PO到抖音，國軍也知道事態嚴重，但不能指望阿兵哥怎麼自愛，所以持續要要求幹部針對內部管理範疇，強力防範。

何志偉提及，兩年前他曾以官兵持有「AB機」狀況詢問國防部，當時得到「會通盤研議」的答覆，但兩年後軍中仍有零星、不自愛地玩抖音或使用AB機亂拍。何志偉出示2張抖影片截圖，其中一張有部隊主官與拍攝者互動畫面。

針對立委質詢時秀出的影片截圖内容，盧建中回應說，有一張是「靶紙」，在外面也可買到，初判是學生在全民國防射擊時所拍攝；另一張則確涉違紀，會再檢討。盧建中說，國軍對資安將採最高標準「零容忍態度」。

針對軍中違規使用Wi-Fi ，盧建中說，國軍不但已調整相關政策、入伍切結、獎懲規定等，且已採購92個偵測器，配發到司令部、指揮部、學校、旅級單位，採無預警、有預警方式進行偵測。偵測器可偵測100公尺內違規使用的WIFI、藍牙或熱點。而今年已經偵測到31件違規，但整體違規件數已從去年同時期近300件下降到200多件。依拍攝地點不同，施以申誡到記過等不同處分。

立委質詢間多次建議應以「禁假」處罰違規使用抖音的士兵。盧建中說，如果違反內部管理且有辱軍譽，會採最高標準，也就是汰除。盧建中說，上傳軍營影像到抖音的4名士兵已全數汰除。