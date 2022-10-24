曾向審計部爭取義務役男月薪兩萬五遭拒 邱國正未否認

針對我國一旦恢徵一年期的徵兵制，義務役男薪資是否調整？國防部長邱國正上午在立法院不否認國防部曾爭取每月2萬5000元基本薪資的額度，但遭審計部否決。有立委質詢時說審計部曾建議可朝1萬4000-1萬6000元爭取。對此，邱國正說，可以思考，但一個數據大家算法不同，除了鈔票以外，役男在軍中「吃的住的也是我（國家）的」，因此部會間必須再協調。大家都能接受的額度，國防部也接受。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢表示，外界感覺延長兵役政策已拍板確定，只是在等11月26日選後公布，邱國正表示，都有業管，如行政院有政委羅秉成負責國防事務，經常開會研討此事，「上星期我才去過」。目前協調合作還順暢，但程序還是要完成。立委詢問：所以大家都沒大反對聲音，就是要延長一年？邱國正說，有許多意見，不是講反對不反對。

洪孟楷進一步表示，他上星期曾質詢審計部，過程間他披露邱國正曾提及一年義務役男應提供2萬5000元相當於基本工資的薪資，而審計部說沒有辦法，可能是給最低基本生活費1萬4000-1萬6000元來考量。立委說審計部對此不持反對意見，可以考慮。他問邱國正，一旦義務役延長一年，可否朝提供役男1萬5000元基本生活費進行考量？

邱國正表示，這可以思考，內部有討論過。但算法各有各的立場，役男平常在部隊裡吃的、用的、住的、衣服等，都是國家給的，是否也要算在裡面，健保也是國家付的，都可以算進去。一個數據大家算法不同，而除了鈔票以外，「吃的住的也是我的」，所以要取得協調。

洪孟楷認為，這樣的心態不太健康。他說，國人當兵是義務，延役方案一出，義務役男薪資調整會否一起公布？邱國正說，會一起公布，但公布時程目前暫訂不出來。至於國防部對義務役男薪資調整額度的立場，邱國正說，「大家都能接受的，我們也接受」。