何衛東靠圍台軍演升軍委會副主席 邱國正：應該有關係

出身中共福建東部戰區31集團軍的何衛東，立委形容他此次「三級跳」高升中共軍委會副主席，是否與曾主導共軍8月對台軍演有關？國防部長邱國正上午在立法院說，應該有關聯。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。國民黨立委陳以信質詢表示，中共軍委會一般是軍事、政工席次互見，但現在看起來都是陸軍，都是軍事，這是否是特殊現象？中共領導人習近平為何連用兩個陸軍出身者進入軍委會？立委研析何衛東過去經歷，認為他接任軍委會副主委屬於三級跳，國防部如何判斷其跳升的原因？

邱國正表示，他認為何在軍事方面較有經驗，一路自基層歷練，從基層起來的人，當過集團軍司令，有對台實戰演訓經驗。立委追問，何的「三級跳」，是否與曾主導共軍8月對台軍演有關？邱國正說，應該有關聯。

立委表示，國防部是否掌握8月軍演對軍委會席次的評估，因為這是何衛東升官基礎，何衛東其實是我方觀察重點。

邱國正表示，何衛東長期在福建的東部戰區，共軍軍演完成應有檢討，應會顯耀有其突破，如最接近台灣，以前從來沒有過，都足以立為其（何）成功的依據，但事實上是否如此，其實各有所見，國防部不作評論，持續觀察。