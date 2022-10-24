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軍備局耗鉅資研發狙擊槍不力 立委批評打國防自主的臉

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正(右)率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。圖/取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正(右)率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。圖/取自立法院直播

國防部軍備局自行研發輕重型狙槍，上午被立委批評研發出的輕型狙擊槍不耐用，重型狙擊槍則作不出來，認為打臉國防自主，要求必須要有人負責。國防部長邱國正表示，此案仍持續在作，不會降規。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢表示，國防部對內採購軍備也有延遲狀況，如國防部說43項，其實可能更高。很多不是結案，甚至是吃案。

他舉例，軍備局耗資9億元研發輕重型狙擊槍，執行期程108-111年，軍備局最後交出半自動狙擊槍，「但不耐用，很快就壞掉」，重型狙擊槍則未通過測評，還沒作出來，要到明年，部隊拿不到裝備。

立委稱，結果軍備局說，陸軍開的規格太高，比美軍還高，降規就可以合格。但軍方說是軍備局自稱可作得到。立委認為，43案中有很多是軍備局或中科院作不出來，打臉國防自主，這樣策略就應採取外購。

邱國正說，這個案子沒有停，不會有降規，軍種也不會答應。江啟臣則要求，必須要有人負責。

國防部 邱國正 江啟臣

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