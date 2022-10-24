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中共廿大軍委會人事 邱國正：我方將因應趨勢逐步調整

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正（右）率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。圖／取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正（右）率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。圖／取自立法院直播

針對中共廿大軍委會名單的安排，國防部邱國正上午在立法院表示，以陸軍、海軍、火箭軍背景為主的軍委會新成員多有對台作戰演訓經驗，意味著將來對這方面都很強硬。「要不要打，不是他們決定」，但方法可能會更強硬，會更提升。而我方也要因應這項趨勢，逐步調整。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢說，軍委會現任兩位共軍高層，過去曾在福建、廈門辦書法活動、與台商來往，現已破格坐上軍委會位置，負責軍職最高職務，對這些威脅我方的解放軍將領，其行事風格、模式，對台人際網絡，習近平用他們想要幹嘛？國防部有無通盤判斷及了解？

邱國正答詢表示，共軍31集團軍一直部署在福建，是對台主要力量，番號改了，但任務沒變。看這些人的一般認知，是年齡層降低，除張又俠1950年生外，其他都是1955-1964年次都有，年輕化，用得久，但基層歷練都很紮實，尤其都有對台作戰、演訓的經驗，意味著將來對這方面都很強硬。但話說回來，軍人聽從政策，要不要打，不是他們決定，但下面一聽決定，方法可能會更強硬，會提升，且專業看得出來，是以陸軍、海軍、火箭軍為主，且部長有科技方面的歷練，整合在一起。

邱國正說，建軍備戰是長期的工作，不能講對方變我們也跟著變，但我們也要朝此方面逐步調整，有些變革立委也能看得出來，如在年齡層的運用。

邱國正 國防部 福建

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