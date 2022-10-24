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台美合作生產軍備 國防部長邱國正：談妥才能作

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。圖／取自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。圖／取自立法院直播畫面

針對外傳美國拜登政府推動台美合作生產軍備，國防部邱國正上午在立法院表示，他樂見台美合作，「有些出產現貨（軍備）、機具，這也是合作的範疇」，但合作項目與內容必須談，談妥才能作。他未否認國防部戰規司正在談，但現在還無法有肯定答覆。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。外傳拜登政府將推動台美合作生產軍備，國民黨立委吳斯懷質詢表示，過去台美曾共同生產UH-1H、IDF戰機等，都是台美合作生產，已行之有年，並非新案，立委呼籲若要合作，國防部須維持自主權，不能完全聽美國人的。邱國正則說，這些交流是不斷的，但單項細部的問題必須進一步商談。

國民黨立委廖婉汝表示，台美從過去的軍購到可望合作生產武器，美國審議中的台灣政策法草案中還有65億對台軍援款，我方有無機會將買不到的軍備，透由技術移轉在台生產？邱國正說，現在沒有肯定答覆，但雙方合作用意在於加速我取得武器裝備，合作是有條件的，「不是你講合作而我無從合作」，已經有基礎的，雙方才能合作獲得。但項目不便說明。

立委追問，美可轉移給我方的，是否包括已宣布售我的岸置飛彈、刺針飛彈與F-16V戰機等現貨？立委認為若技術移轉，對我國防工業也是福音，加速我生產性能，但針對我發生共諜案，美會否有安全認證問題。邱國正表示，每個國家交往要考量對方保密程度，過去也有經驗，強化保密是一併要討論的。至於立委說的「現貨」，邱國正說，「未必喔」，有些出產現貨、機具，這也是合作的範疇。

立委籲我應極力對美爭取，中科院還要設廠、量產，若能技術轉移，對國防部而言應是不錯的方向，但品項應依我方需求要據理力爭，有所整合，並建立安全認證制度。邱國正則回應說，合作是樂見的，但合作項目與內容要談，談妥才能作。立委問，「戰規司去談了嗎？」邱國正說，台美交流沒有停。

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