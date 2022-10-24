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中共廿大軍委會名單研判 邱國正：未來對台戰略將強硬
對於中共廿大軍委會名單的安排，國防部長邱國正上午在立法院表示，從名單研判，共軍科技化發展應是方向，而未來對台戰略將強硬一些。對國安局長陳明通的2023年中共以戰逼談論，邱國正說，國軍備戰不分年份。
立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正率宫員報告「國軍軍事投資建案執行概況」，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時，要求邱國正評論中共軍委會最新人事安排。邱國正回應表示，首先是年齡層，除原副主席張又俠為1950年，其餘都在1955-1958年，乃至於1964年次。
立委追問，這些人是否都特別了解台灣？如張又俠與何衛東兩位副主席，兩位出生在福建？邱國正表示，這一定有特別原因，背景一般由陸軍、海軍、火箭軍，有航天也有科技，「很有概念」，顯示解放軍將來發展要從科技方面。
而對於國安局長陳明通宣稱2023年將以戰逼談？習近平對人事不同作法，對台戰略會否也不同？邱國正表示，我方一定要這樣作思考，所以國防部要作「人物誌」，記載共軍人物歷練。立委詢問張、何兩人戰略思維？邱國正說，（對台）戰略會比較強硬一點。
民眾黨立委邱臣遠質詢時則說，既然共軍對台戰略強硬，國防部有無徵召後備軍人應戰的規畫？國軍戰略整備有程序，有平戰轉換與動員也有一個過程，基本上24小時內召員可報到。狀況不對就要動員。
對於共軍2023年以戰逼談？國防部有準備嗎？邱國正表示，國軍備戰不分年份，「我講白」：國軍隨時在準備。戰備整備工作沒有最好，一年要比一年強化、要更好；他有時沒答覆這個問題，不代表沒準備，而是隨時在準備。
至於外傳美國願與我方合作生產武器？且有美國商會人士稱程序正在開始中？邱國正表示，合作是統稱，但項目要細談，我們一點一點在接觸，但他目前無法具體答覆，要朝合我方需求努力。
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