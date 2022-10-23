上校疑涉共諜案監控日久 蔡適應籲國防部進行損害控管

陸軍步訓部作戰研究發展室主任向德恩被依《國安法》及貪汙罪遭法院裁定羈押禁見，民進黨立委蔡適應今天表示，國防部長邱國正和國安局局長陳明通日前分別就這個議題接受朝立委質詢，邱國正表示，這件事情發生不是這一、兩年，陳局長則說這個案子已經關注、監控（monitor）很久。民進黨立委蔡適應今天呼籲國防部，全力進行損害管控。

蔡適應表示，從政治作戰局年度預算可看出近年來約7成比例是由文宣心戰處承辦，已經嚴重失衡，尤其依國家情報工作法規定，軍事安全總隊是國內四個情報機關之一，在情報業務上甚至比法務部調查局更核心，但112年其預算卻不到5000萬元，占政戰局預算比例未達10%，其中更僅有1000萬元左右用於反情報，嚴重失衡程度讓人非常擔憂。

蔡適應進一步說，保防三大體系包括軍中保防、社會保防、機關保防和五大工作「保密、教育、情蒐、安調、偵防」層層疊疊，從兩位首長回應可以看出，相關單位均有「事前掌握、長期追蹤」，他表達肯定。

但由於向員過去幾項經歷包含金防部金門守備大隊長、裝甲第564旅副旅長、八軍團作戰處副處長等職，都是相當重要的軍職，尤其在被羈押前職務是步訓部作戰研究發展室主任，這個單位會針對步兵使用之武器進行前瞻研究和規劃，牽涉全軍未來戰力發展，因此蔡適應要求國防部立即盤點所有向員經手過的案子，務必全力進行損害管控。