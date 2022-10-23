國軍鵝鑾鼻活動中心ROT完成招商甄審 能否推動得看環評

國防部指出，後備指揮部「屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻活動中心ROT案」，今年6月28日已完成招商甄審，全案預計今年12月底前完成議約及簽約，由最優申請人執行4年整修工作及後續31年的經營。但全案仍須由得標單位申請開發許可，並通過環境影響評估審查等程序。

國防部表示，屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻活動中心ROT案現階段為議約作業，全案預計12月底前完成議約及簽約，續由最優申請人執行整修及經營。

但國防部說，這項促參案雖已有廠商符合資格並議約中，但這項計畫須申請開發許可及辦理環境影響評估審查等程序，由民間機構向國家公園主管機關提送開發許可申請，申請時可同時辦理環評。

國防部說，此案最大變數在於民間機構之開發計畫能否順利通過環境影響評估及國家公園範圍內執行促進民間參與公共建設案開發行為處理原則的開發計畫審查，此部分法律行政程序能否通過審核，端視日後民間機構所提出之開發計畫內容完整性與周延性而定。

對此，立法院預算中心認為，國軍服務事業鵝鑾鼻活動中心自94年推動ROT案迄今並無任何成果，原預期可獲取的權利金收益均無法實現，難謂有效運用國家資產。國防部既規劃依促參法持續推動鵝鑾鼻活動中心委商作業，並預計於民國111年底前完成議約，但鑑於後續環境影響評估、開發計畫送審及整建期程長達4年，簽約後當盡速督促廠商提出環評及開發計畫，以利ROT案盡早完成。