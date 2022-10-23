空軍「天龍操演」10月31日起展開 空軍地空部隊競技

空軍「天龍操演」將自10月31日起展開，空軍高層已完成戰術總驗收任務提示，期勉參演官兵在戰技競賽中戮力以赴，以最佳表現，展現官兵捍衛領空安全實力與決心。

空軍近日進行聯合防空作戰的「聯翔操演」，緊接將於自10月31日展開期兩周的年度戰術總驗收任務的天龍操演，至11月4日前進行空中戰術對抗，而後陸續實施空地炸射與地面防空科目，驗證空軍整體防衛效能。

「天龍操演」為空軍年度戰術總驗收，由各飛行部隊丶地面部隊進行戰技競賽，屬空軍部隊作戰訓練成果的重大測考，戰機飛行員將接受空中掩護作戰丶防空攔截丶紅外線飛彈射擊丶AGTS戰機武器射擊丶對地炸射等科目測考，空軍去年度規劃空戰王、箭靶王、炸射王等「王牌飛行員」榮譽獎項；地面部隊則有為神槍手等獎項，其餘反潛、攔管、飛彈、防空都有獎項及獎金激勵部隊。

根據國防部青年日報報導指出，空軍副司令孫連勝中將日前於忠勇營區主持「111年戰術總驗收任務總提示」，期勉參演人員戮力以赴，以最佳表現，展現官兵捍衛領空安全的實力與決心。