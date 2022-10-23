資通電軍首任指揮官馬英漢將退伍 接任人選受矚
國防部資通電軍指揮部首任指揮官馬英漢中將，傳即將於11月1日屆齡退伍，接任人選目前尚未發布。國防部今天表示，會檢討最適人員調任。
資通電軍指揮部2017年7月編成，是民進黨執政後推動成立的第四軍種，目前的編制規模已達6000人，專責資通系統維護、網路戰和電子攻防，兵力與憲兵丶後備指揮部齊觀，成軍初期原只獲配中將指揮官與少將副指揮官兩個將官員額，現已增配參謀長丶網路戰聯隊長2個少將編制。
而資通電軍現不但被納入國安局統轄的國家情報機構之一，尤其政府正在資通電軍指揮部現址投入鉅資興建資安園區，馬英漢原有電腦資訊專長，新任指揮官誰屬動見瞻觀。
國防部今日表示，國軍各項人事調任作業，均考量職務屬性、任務執行需求及人員經管歷練等綜合因素，在符合各項作業規定及程序下，由各級依權責完成評選與薦報，檢討最適人員調任。
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