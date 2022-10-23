國防部宣稱採購肩射剌針未延宕 立委直斥說法離譜

國防部明天將在立法院外交及國防委員會提出「國軍軍事投資建案執行概況」專案報告，內容宣稱「人攜式刺針飛彈」規畫依發價書期程於114年全數、甚至提前交運，並無外傳軍購進度延宕的情形。但這項說法遭國民黨籍立委馬文君斥為「離譜」，表示此案早在2015年公告軍售，且我已付出20餘億美元預算，現在要十年後才一次「全數」取得，連年延宕已嚴重影響我戰備。

國防部這項報告昨送抵立法院，內容指稱，我對美軍購受限國際現況，我國軍備外購以對美為主，依美安全援助管理手冊，美政府於外國軍事採購案（Foreign Military Sales, FMS）簽署發價書後，成立專案辦公室擔任國防廠商與軍購國的中間橋梁，管控廠商產製武器裝備及驗收測試等事宜，於發價書最終年度前交運軍購國。目前我對美軍購案，均由美專案辦公室依發價書執行。

報告表示，近期受全球供應鏈重組及俄烏戰爭各國支援軍備等影響，致美軍備廠商產能失衡，為加速對全球軍購交運，原任美安合局負責各國軍購案的副局長羅尤（Jedidiah Royal）甫升任國防部印太安全首席副助理部長，協助管制相關軍購案項調節。

報告進一步指出，美國會於「2023財政年度國防授權法案」、「台灣政策法」內容，均納入「加速對台軍售」相關條文，國務院政軍局亦一再表達致力如期交付我軍購品項的明確立場，顯示美行政部門及國會對此議題的關切與共識。國防部透過駐美軍事代表團及美國在台協會（AIT），持續與美國防部及專案辦公室保持密切協調，以如期如質獲得所需武器裝備，以確維我軍購權益。

國防部宣稱，例如近期屢遭媒體質疑進度延宕的軍購案，其中「F-16A／B型戰機性能提升」案，雖因AGM-154C飛彈單一品項造成延後3年，但全案戰機性能提升及其他附屬品項，仍依原規劃期程於112年全數交運；「人攜式刺針飛彈」亦已於111年9月由美專案辦公室與廠商完成簽約，並規劃依發價書期程於114年全數、甚至提前交運，並無外傳軍購進度延宕的情形。

但馬文君表示，我建案採購人攜式剌針飛彈（FIM-92肩射式剌針防空飛彈），美公告售我距今已7年前，且期間我陸續付出20餘億美元採購款，美方原應「分年」陸續交付我裝備，現在卻要10年後「全數」交付，其中不但涉有全數飛彈效期未來恐因此一次屆期報廢，造成後勤補保上的困難外，當年以「戰備急需」建案理由，也淪為不切實際的笑談。

馬文君說，我對美軍購不存在不按時履約的罰則，但美不論因烏俄戰爭、疫情、產線罷工等任何狀況延宕，都必須公開說明理由，尤其美官方一再宣稱台海情勢緊急，卻始終未曾反應武器交裝的時程上。國防部宣稱「無外傳軍購進度延宕的情形」的說法離譜。

據了解，美宣布售我FIM-92肩射式刺針防空飛彈已久，2015年公告售我後，海軍於2017年就與美方簽署發價書，並陸續給付7900萬美元價款，此案因半途加入陸軍250套的需求，2019年度起，委託海軍共同建案採購，與美長期協調下，至今一彈未獲。